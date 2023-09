Gdzie można głosować w gm. Strzyżewicach? Lista lokali wyborczych

adres: Żabia Wola 77, 23-107 Żabia Wola numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 15

Jak głosować w wyborach 2023? Poradnik wyborcy.

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Domy pomocy społecznej, szpitale, domy studenckie, zakłady karne - jak głosować w tych miejscach?

Osoby, które w dniu wyborów będą przebywać w szpitalu, domu pomocy społecznej czy zakładzie karnym, będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych w tych jednostkach, ponieważ zostaną dopisani do spisów wyborców. Dyrektor jednostki ma obowiązek powiadomić osoby, które przebywają w danej jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców.

Bardzo podobnie wygląda kwestia głosowania osób przebywających w domach studenckich oraz zespołach domów studenckich. Jeśli utworzone są w nich obwody głosowania, to wyborcy zostaną dopisani do określonych spisów. We wszystkich tych sytuacjach wyborcy zostaną jednocześnie skreśleni ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.