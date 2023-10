Gdzie można głosować w gm. Wysokie? Lista lokali wyborczych

adres: Giełczew 1, 23-145 Giełczew numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 15

adres: Biskupie 58, 23-145 Biskupie numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 15

adres: Antoniówka 125, 23-145 Antoniówka numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 15

adres: Rynek Jabłonowskich 3, 23-145 Wysokie numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 15

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

adres: Maciejów Stary 54A, 23-145 Maciejów Stary numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 15

adres: Nowy Dwór 23A, 23-145 Nowy Dwór numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 15

Państwowa Komisja Wyborcza – co warto wiedzieć?

Wybory 2023. Jak głosować, żeby nie popełnić błędu? Przedstawiamy najważniejsze informacje

Wybory parlamentarne odbędą się już niedługo. Warto więc dowiedzieć się, jak oddać ważny głos, aby nie popełnić błędu oraz gdzie można będzie wziąć udział w wyborach. Jakie rzeczy są niezbędne podczas głosowania? Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tego, jak przygotować się do nadchodzących wyborów parlamentarnych.

Kiedy i w jakich godzinach będzie można głosować?

Wybory parlamentarne odbywają się w głosowaniu tajnym, są ponad to powszechne i bezpośrednie. W przypadku Sejmu głosujemy na posłów, w wybierając ich z list kandydatów w wielomandatowych okręgach wyborczych. Senatorowie są z kolei wybierani w jednomandatowych okręgach wyborczych. Głosowanie odbywa się zawsze w dzień wolny od pracy i trwa od rana do późnego wieczora, od godz. 7.00 do 21.00, tak aby każdy miał szansę na oddanie głosu.