Gdzie na nordic walking do 66 km od Bełżyc. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 25 - 26 listopada

Nordic walking w okolicy Bełżyc

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy 3 trasy nordic walking w odległości do 66 km od Bełżyc. Zobacz, czy ścieżka polecana przez innych nadaje się również dla Ciebie.

Kawa i ciasteczko to dla wielu osób codzienny zestaw obowiązkowy. Kawa lubi słodkości, a my kochamy jedno i drugie. Czym pachnie Królewskie Miasto? Jako pierwsza kojarzy się oczywiście szarlotka upieczona z jabłek z okolicznych sadów, jednak Sandomierz może zachwycić również innymi smakołykami, jak np. tradycyjnym sernikiem królewskim, naleśnikami w nietypowym wydaniu lub nowoczesnym deserkiem typu crème brûlée. Zapraszamy na wyjątkowy spacer słodkim szlakiem. Będzie nastrojowo, smacznie i zabawnie. Nawiguj

Nordic walking - na czym polega?

Nordic walking jest coraz chętniej wybierany przez różne grupy wiekowe. Ale na czym polega ten sposób aktywności? Nordic walking polega na chodzeniu z kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Jeśli trening jest wykonywany poprawnie, może przynieść naprawdę zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki:

z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych

Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.