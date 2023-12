Kierowcy! W Bełżycach jutro trzeba będzie skrobać szyby. w niedzielę wyjdź wcześniej z domu

Co zrobić, żeby nie musieć skrobać szyb?

Poranek ze skrobaniem szyb w Bełżycach w niedzielę

Nastaw budzik na kilka minut wcześniej, bo niemal pewne jest, że jutro trzeba będzie skrobać szyby. Może zająć ci to trochę czasu, uważaj, by sie nie przeziębić. A może zdążysz jeszcze zejść do auta i założyć na szybę matę termiczną albo koc?