Lokale wyborcze w Bełżycach. Gdzie głosować podczas wyborów 2023?

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

Kampania wyborcza i jej finansowanie – co warto wiedzieć?

Jak głosować w wyborach parlamentarnych 2023? Co zrobić, żeby głos był ważny? Zobacz poradnik wyborczy

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Jak mogą głosować osoby z niepełnosprawnościami i seniorzy?

Jak przekazuje Państwowa Komisja Wyborcza, wyborcy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Zgodnie z kodeksem wyborczym zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza komisarzowi wyborczemu do 13 dnia przed dniem wyborów.

Wyborcy z niepełnosprawnością oraz osoby, które najpóźniej w dniu głosowania skończą 60 rok życia mogą również wziąć udział w głosowaniu za pośrednictwem pełnomocnika, co również należy zgłosić odpowiedniej instytucji.