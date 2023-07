Najlepsze lodziarnie w Bełżycach. Które miejsca są polecane w lipcu 2023?

W naszym kraju większą popularność lody uzyskały jeszcze przed wojną. Sprzedawane były ze specjalnych wózków na ulicach Warszawy, Krakowa, Lwowa pod postacią dwóch złączonych ze sobą wafli. Powstawały także lodziarnie, do których tłumnie ustawiali się klienci.

W XVI wieku włoski architekt i kucharz odkrył, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie umieszczony w naczyniu z lodem i solą zmrozi się on i w ten sposób powstaną lody. Pierwsza prawdziwa lodziarnia pod nazwą Cafe Procope powstała w 1686 roku we Francji.

Po wojnie zaczęto produkować lody na dużą skalę. Lodziarze kręcili je w specjalnie stworzonych do tego maszynkach. Podawano je w waflach lub andrutach. Zaczęto sprzedawać także te na patyku. Lodziarnie w Bełżycach otwierano w centrum i przy najpopularniejszych ulicach. Lody dostać można było jedynie w okresie letnim, z tego też powodu był to deser, na który czekano cały rok i cieszył się on dużym zainteresowaniem w sezonie.