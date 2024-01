Prasówka Bełżyce 19.01.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Bełżycach nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Bełżyce 19.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

– W związku z waloryzacją rent i emerytur od 1 marca wzrośnie próg uprawniający do świadczenia 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – przekazał rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Maksymalna kwota świadczenia pozostanie bez zmian – 500 zł netto.