Prasówka Bełżyce 29.07.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Bełżycach nie minęło Cię nic ważnego

Modne kwiaty doniczkowe to pomysł na wyjątkową i tanią dekorację do salonu, sypialni czy kuchni. Ale jak znaleźć dla nich miejsce w małym mieszkaniu czy mikrokawalerce? Niestety często niewielki metraż stawia nam wiele ograniczeń. Podsuwamy pomysłowe i efektowne pomysły na wyeksponowanie zieleni na niedużych wnętrzach.

Dla Polaków własne mieszkanie to wciąż najbezpieczniejsza lokata swoich oszczędności. Pokazują to wyraźnie najnowsze wyliczenia, według których aż 44 procent mieszkań zakupionych z rynku wtórnego to transakcje inwestycyjne. Kiedy Polacy mogą spodziewać się oczekiwanego zwrotu w zainwestowaną nieruchomość? Sprawdzamy.