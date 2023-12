Prasówka z całego tygodnia 10.12.2023 w Bełżycach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

"Wspólne przestrzenie to nasze marzenie" to tytuł konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku "Pomocna Dłoń" z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Konferencja odbyła się 7 grudnia w Chełmskim Domu Kultury z multimedialnym udziałem Anny Dymnej.

Dobra wiadomość dla fanów zimowych sportów - na lodowiskach rozpoczyna się sezon! W same Mikołajki miasta sprawiły swoim mieszkańcom prezenty - wielkie otwarcie miały miejskie lodowiska w Chełmie, w Zamościu i Puławach, a niedługo dołączy do nich również Biały Orlik w Lublinie.

Okazuje się, że pogoda nie odstraszyła wystawców i mieszkańców, którzy licznie przybyli na kiermasz świąteczny do Siennicy Rożanej. W niedzielę 3 grudnia, w Centrum Kultury w Siennicy Różanej pojawiło się około 30 handlujących i liczna grupa klientów z całej okolicy.

Czapki futrzane damskie są ciepłe, wygodne i stylowe dlatego nie może ich zabraknąć w twojej garderobie. Sprawdzą się najgorsze mrozy i co najważniejsze będą pasować do większości outfitów. Oto przegląd najmodniejszych czapek z futerkiem w roli głównej.

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia, gdy każdy myśli o zbliżającym się radosnym czasie, ta rodzina przeżywa prawdziwą tragedię. W poniedziałek (27 listopada) doszło do pożaru w miejscowości Dubeczno, gm. Hańsk, w powiecie włodawskim. Ogień strawił większość domu. Straty wyceniono na ok. 400 tys. złotych. Rodzina straciła w pożarze dorobek całego życia. Dom nie był ubezpieczony. Teraz potrzebna jest pomoc.

Lodowisko na zamojskim Rynku Wielkim od lat cieszy się ogromnym powodzeniem. Jest ono jedną z największych, zimowych atrakcji miasta. 6 grudnia 2023 zostało oficjalnie otwarte w tym sezonie.

Święta Bożego Narodzenia to czas, gdy możemy wykorzystać naszą kreatywność do stworzenia unikalnych ozdób, które wprowadzą magiczną atmosferę do naszych domów. Jednym z uroczych projektów DIY, który z pewnością zachwyci każdego, jest choinka z szyszek. Sprawdź koniecznie, jak zrobić tę bożonarodzeniową ozdobę, korzystając z darów lasu, jakim są szyszki.