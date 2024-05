Przegląd prasy 16.05.2024 Bełżyce. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Bełżyc

Prasówka Bełżyce 16.05: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Żmije są niebezpieczne nie tylko dla ludzi, ale też dla psów. Co zrobić, gdy psa ukąsi żmija? Jeżeli nie zareagujesz szybko, ukąszenie żmii może się skończyć dla twojego pupila nawet śmiercią. Dowiedz się, jakie są objawy po ukąszeniu żmii i co zrobić, jeżeli do tego dojdzie.