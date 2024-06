Przegląd prasy z tygodnia 2.06.2024. Co działo się w Bełżycach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Bełżyc, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 26.05 a 1.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Trwa Noc Kultury! W uliczkach Lublina czuć magiczny klimat. Zdjęcia”?

Przegląd tygodnia: Bełżyce, 2.06.2024. 26.05 - 1.06.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Trwa Noc Kultury! W uliczkach Lublina czuć magiczny klimat. Zdjęcia Ruszyła jedna z najbardziej wyczekiwanych imprez w Lublinie. Na dwa dni miasto zamienia się w magiczną przestrzeń, a zatopienie się w miejskie uliczki staje się wyjątkową przygodą. 📢 Czerwiec 2024 w Bełżycach: Przegląd najważniejszych wydarzeń maja 2024 Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Bełżyc najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Uroczystość Bożego Ciała w Chełmie. Będzie procesja ulicami miasta i Wieczór Chwały w amfiteatrze Kumowa Dolina”? 📢 Śmiertelny wypadek w powiecie chełmskim. Zginął 55-letni kierowca Do tragicznego w skutkach wypadku drogowego doszło dzisiaj (1 czerwca) rano. Na miejscu trwają czynności policji pod nadzorem prokuratora.

Tygodniowa prasówka 2.06.2024: 26.05-1.06.2024 Bełżyce: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Bełżycach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Powiat włodawski. Dwa poważne wypadki, w tym jeden z udziałem rowerzysty Od środy na drogach powiatu włodawskiego doszło do dwóch poważnych zdarzeń drogowych. W pierwszym kierujący fordem nie upewnił się co do możliwości wyprzedzania, w wyniku czego najechał na tył audi. Wczoraj, rowerzysta najechał na poprzedzające koło roweru kolegi.

📢 Puchar Tymbarku. Marzyły o grze w stolicy, teraz marzą o piłkarskiej karierze W dniach 8-10 czerwca w Warszawie odbędzie się finał ogólnopolski XXIV edycji Pucharu Tymbarku z udziałem drużyn z województwa lubelskiego. Przez pierwsze dwa dni zespoły będą grać na obiekcie Hutnika, a impreza zakończy się 10 czerwca Wielkim Finałem na PGE Narodowym.

📢 Przy zamojskim zalewie powstanie basen, a pobliski las zostanie zagospodarowany? Czemu nie! „Rozbudujemy infrastrukturę przy zalewie. Powstaną pole kempingowe, baza z infrastrukturą dla kamperów, punkty widokowo, tężnia, płytki basen dla najmłodszych” – czytany w obszernym programie wyborczym Rafała Zwolaka, prezydenta Zamościa. Teraz przyszedł czas na realizację tych licznych obietnic. Wygląda na to, że przynajmniej nad zalewem jest to możliwe. 📢 Nowe gwiazdy w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki. Zespół Piersi: "Liczymy, że podczas uroczystości licznie zjawią się nasi fani z Opolszczyzny" Jednym z najbardziej oczekiwanych momentów festiwalu będzie tradycyjne odsłonięcie nowych gwiazd w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki. Ta wyjątkowa ceremonia to hołd dla wybitnych artystów, którzy swoją twórczością i talentem przyczynili się do rozwoju polskiej muzyki.

📢 Niezwykłe wydarzenie w Karkonoszach. Dinner in the Sky: Kulinarna uczta nad górami Już od 29 maja miłośnicy wykwintnej kuchni i niezapomnianych wrażeń mają okazję uczestniczyć w wydarzeniu, które podnosi poprzeczkę gastronomicznych doznań. „Dinner in the Sky – Kolacja ponad szczytami gór” to unikatowa okazja na przeżycie niezwykłej uczty w jeszcze bardziej niezwykłym otoczeniu. 📢 Chełm. "Pasja i kariera" spotkanie z Wiesławem Drabikiem i Mirosławem Majewskim w chełmskiej bibliotece To będzie szóste spotkanie w ramach cyklu "Pasja i kariera", które odbędzie się 6 czerwca (czwartek) o godz. 9.00 w sali widowiskowej Chełmskiej Biblioteki Publicznej. O swoich pasjach i karierze opowiadać będą: Wiesław Drabik i Mirosław Majewski. 📢 Uroczystość Bożego Ciała w Chełmie. Będzie procesja ulicami miasta i Wieczór Chwały w amfiteatrze Kumowa Dolina Centralna uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej - Boże Ciało rozpocznie się w czwartek o godz. 10.30 w parafii pw. Rozesłania św. Apostołów w Chełmie pod przewodnictwem ks. prof. Mariana Nowaka.

📢 IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami dla woj. lubelskiego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w środę (29 maja) ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami, którym na towarzyszyć silny wiatr. Alert dotyczy całego woj. lubelskiego. 📢 Oferta sieci handlowych na Dzień Dziecka 2024. Same hity w Biedronce, Lidlu i Pepco. Co kupimy i ile wydamy na Dzień Dziecka? Sieci handlowe prześcigają się w promocjach i specjalnych ofertach z okazji Dnia Dziecka 2024. W tym tygodniu kupimy między innymi zabawki z dużymi upustami. Co proponują Biedronka, Lidl i Pepco na 1 czerwca? 📢 Siekierezada na ulicy Lwowskiej w Zamościu. Zrobiło się łyso To temat który jest w tej części miasta szeroko komentowany. Trwa przebudowa ulicy Lwowskiej w Zamościu. Prace na odcinku około jednego kilometra wyglądają na zaawansowane. Niestety pod topór poszło kilkanaście dużych drzew. Są to jesiony, lipy oraz świerk. Taki los może spotkać sześć kolejnych. Wygląda na to, że nie uda się go uniknąć.

📢 Orientalne przysmaki, alpejskie wędliny, najlepsze produkty na grilla – już w tym tygodniu w Lidlu Szukacie pomysłu na obiad? Macie ochotę na coś w orientalnym stylu? A może wolicie europejską klasykę i grilla? W tym tygodniu w Lidlu czekają na was bliskowschodnie potrawy, alpejskie smakołyki oraz wszystkie produkty niezbędne na grilla. Wybór jest naprawdę szeroki! 📢 „Oto Bóg opuszcza kościoły i schodzi między ludzi”. Przed nami święto Bożego Ciała Ma swój urok i piękną oprawę. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało, będziemy obchodzić w czwartek (30 maja). Na ulice naszych miast znów wyruszą wielkie, malownicze procesje. W ten sposób wierni uczczą Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

📢 Lubartów. Tragiczny wypadek na DK-19. 20-latek potrącony przez ciężarówkę, zginął na miejscu Do ok. godziny 4:40 droga krajowa 19 w okolicy Lubartowa była zablokowana i wyznaczone były objazdy. Obecnie nie występują utrudnienia.

📢 Przegląd tygodnia z 26.05.2024 w Bełżycach. Najważniejsze wydarzenia od 19.05 do 25.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Bełżyc, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 19.05 a 25.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Plaga kleszczy. Trzeba zachować czujność. A w Zamościu marzą o oddziale zakaźnym ”? 📢 Bycie mamą to wyzwanie i niezwykła przygoda. Jak radzi jedna z nich "Czasami trzeba umieć odpuścić" Dziś święto jest najważniejszej, opiekunki, pocieszycielki, mamy. Dzieci już przygotowały laurki, znają wierszyki, a kwiaty stoją w wazonie.

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.