Przegląd prasy z tygodnia 30.07.2023. Co działo się w Bełżycach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Coroczne waloryzacje rent i emerytur są ważnym wydarzeniem dla wielu seniorów. Szczególnie istotne jest to dla tych, których sytuacja finansowa nie jest najlepsza, żeby nie powiedzieć, że jest tragiczna. Tym bardziej osoby te zainteresuje fakt, że rząd obecnie pracuje nad kolejnymi zmianami zasad związanych z waloryzacją rent i emerytur. Wedle zapowiedzi ma być tu mowa o nawet kilkunastu procentach podwyżki. Jeśli doliczymy do tego tzw. trzynastą i czternastą emeryturę, przekonamy się, że dodatkowe pieniądze przekroczą 4 tysiące 200 złotych. A dla wielu z nich będzie jeszcze więcej! Ile dostaną seniorzy? Mamy wyliczenia!

Co zrobić z dziećmi w wakacje w domu? Możliwości jest wiele, ale najlepiej zorganizować im czas na świeżym powietrzu i skorzystać z uroków lata. Piękna pogoda zachęca do wyjścia na zewnątrz i odkrywania otaczającego je świata. Tym bardziej że kontakt z naturą jest pełny zalet – pozwala na rozwinięcie dziecięcej wyobraźni i zdobycie cennych umiejętności oraz wiedzy.

Modne kwiaty doniczkowe to pomysł na wyjątkową i tanią dekorację do salonu, sypialni czy kuchni. Ale jak znaleźć dla nich miejsce w małym mieszkaniu czy mikrokawalerce? Niestety często niewielki metraż stawia nam wiele ograniczeń. Podsuwamy pomysłowe i efektowne pomysły na wyeksponowanie zieleni na niedużych wnętrzach.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Bełżycach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Dla Polaków własne mieszkanie to wciąż najbezpieczniejsza lokata swoich oszczędności. Pokazują to wyraźnie najnowsze wyliczenia, według których aż 44 procent mieszkań zakupionych z rynku wtórnego to transakcje inwestycyjne. Kiedy Polacy mogą spodziewać się oczekiwanego zwrotu w zainwestowaną nieruchomość? Sprawdzamy.

To przedsięwzięcie cieszy się coraz większym powodzeniem. Przybywa tam kupujących i zwiedzających, a okolica zamojskiego Parku Miejskiego na kilka godzin ożywa. Tak będzie także w niedzielę (6 sierpnia). W Zamościu odbędzie się kolejny Pchli Targ. Po wyjątkowo okazyjnych cenach będzie można tam nabyć ubrania, ceramikę, kolorowe koszyki, zabawki oraz m.in. książki. Na straganach na pewno pojawią się także zabytkowe radia oraz inny, używany sprzęt.