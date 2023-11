Rowerem do 18 km od Bełżyc. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 11 - 12 listopada?

Wycieczki rowerowe w pobliżu Bełżyc

Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy.

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 18 km od Bełżyc, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Rowerek Qplay Elite Plus to lekki, zwinny i ponadc...

Jest to zabawka, która stymuluje dziecko do ruchu ...

Trasa niedługa, w miarę płaska, ale sporo piasków i wybojów. Prawdziwym wyzwaniem jest odcinek od Głuska do Bielska - nawet na rowerze górskim z szerokimi oponami może okazać się nie do pokonania na dwóch kółkach. Najlepiej ten odcinek ominąć, chyba że ktoś lubi pokonywanie rowerem piaskownicy :-( Zawsze jednak pozostaje spacer z rowerem, który jest doskonałą podporą. Dla nas wyzwaniem był dodatkowo żar lejący się z nieba. Od Bielska podłoże było zdecydowanie przyjazniejsze dla dwóch kółek ;-) w większości asfalt, na krótkich odcinkach drogi szutrowe, ale twarde i nie stwarzające żadnego problemu. Nawiguj

Zadbaj o rower

Serwisować sprzęt można samodzielnie lub oddając go w ręce specjalistów. Odpowiednio dbając o swój sprzęt zapewnisz sobie, że dłużej Ci posłuży. Jest to szczególnie istotne, jeśli często na nim jeździsz. Wbrew pozorom przegląd roweru nie jest taką prostą sprawą. Jeśli chcesz samodzielnie serwisować swój rower, koniecznie poszukaj poradników, w jaki sposób to robić.

Przydatne akcesoria na rower

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.