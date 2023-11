Spacer do 66 km od Bełżyc. Podpowiedzi ciekawych tras na weekend 25 - 26 listopada

Rozglądasz się za ciekawym pomysłem na niebanalną trasę na spacer z Bełżyc? Oto nasze propozycje, gdzie można się wybrać. Mamy 3 ciekawe propozycje. Mają różną długość, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 3 trasy na energetyzujący spacer w odległości do 66 km od Bełżyc. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy spacerowe w okolicy Bełżyc warto wybrać w weekend.

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe oddalonych maksymalnie o 66 km od Bełżyc, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie. 🌳 Trasa spacerowa: Do Wiatraka Stopień trudności: 1.0

Dystans: 9,19 km

Czas trwania spaceru: 49 min.

Przewyższenia: 166 m

Suma podejść: 780 m

Suma zejść: 751 m Spacerowiczom z Bełżyc trasę poleca KazimierzDolny Trasa dość prosta bez stromy podjazdów - nadaje się bo zabrać na nią dzieci, a nawet wózek.

Osada rybacka Mięćmierz wraz z przeniesionym tam Wiatrakiem jest niczym żywy skansen i absolutnie koniecznym punktem na mapie kazimierskich wycieczek. Z rynku kierujemy się w wąwóz "Plebanka" by ulicą słoneczną dojść na Albrechtówkę, gdzie z punktu widokowego rozciąga się zapierająca dech w piersiach panorama na Mięćmierz oraz Rezerwat Przyrody "Krowia Wyspa". W centrum Mięćmierza kierujemy się w lewo w kierunku Okala. Gdy dotrzemy do Okala kierujemy się w prawo drogą, która zaprowadzi nas prosto do Wiatraka. Od wiatraka schodzimy prosto do Mięćmierza, przy studni kierujemy się w lewo w stronę Wisły i ścieżką wzdłuż niej dojdziemy do Bulwaru Wiślanego a nim do Rynku w Kazimierzu.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Szlakiem Kazimierskich Spichlerzy Stopień trudności: 1.0

Dystans: 6,16 km

Czas trwania spaceru: 30 min.

Przewyższenia: 113 m

Suma podejść: 354 m

Suma zejść: 323 m KazimierzDolny poleca trasę spacerowiczom z Bełżyc

Trasa prosta, płaska, można ją pokonać pieszo lub rowerem. Z powodzeniem możemy zabrać ze sobą małe dzieci.

Kazimierskie Spichlerze zbudowa wzdłuż Wisły na przełomie XVI i XVII wieku, jako magazyny handlowe w czasach gdy, żegluga rzeczna kwitła a Kazimierz przeżywał gospodarczy Renesans.

Z rynku kierujemy się z biegiem Wisły ul. Puławską aż do jej końca, gdzie wchodzimy na bulwa wiślany i kierując się w górę Wisły na 3-kilometrowy spacer, podczas którego będziemy mogli podziwiać nie tylko bogato zdobione kazimierskie spichlerze, ale także przepiękną panoramę Małopolskiego Przełomu Wisły i całego Miasteczka. Powrót na rynek willową ulicą Krakowską.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: SANDOMIERZ - GÓRY PIEPRZOWE Stopień trudności: 2.0

Dystans: 2,07 km

Czas trwania spaceru: 41 min.

Przewyższenia: 43 m

Suma podejść: 138 m

Suma zejść: 152 m Sandomierz poleca trasę spacerowiczom z Bełżyc Sandomierz jest znany głównie z urokliwego Rynku Starego Miasta. Ale czy słyszałeś o położonych tuż obok Górach Pieprzowych? Najstarsze pasmo w Polsce oferuje Ci nie tylko niezapomniane widoki, ale również szczyptę egzotyki. Góry Pieprzowe można zwiedzać od strony Willi Dzika Róża, jednak my proponujemy trasę wałem Wisły, która pozwoli Ci ujrzeć cudowną enklawę przyrody z unikatami na skalę całej Europy. Nazwa gór wzięła się od tutejszych skał, prastarych, ciemnych jak ziemia, pękających w tak specyficzny sposób, że przypominają ziarenka pieprzu. „Pieprzówki” zwane są również wzgórzami różanymi, ponieważ to miejsce porastają masowo dzikie róże. Przed spacerem warto zasięgnąć informacji czy szlak jest dostępny, ponieważ po większych opadach lub przy wysokim poziomie Wisły wejście na trasę może być utrudnione. Mimo tego, wyprawa w Góry Pieprzowe to niezwykłe doznanie, nie tylko dla geologów i przyrodników. Zobacz je i Ty !

Nawiguj

Dlaczego warto chodzić na spacery?

Spacerowanie przynosi efekty. Regularne spacery pomagają w walce ze stresem, a także pozytywnie wpływają na układ krążenia. Wpływają więc pozytywnie zarówno na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Ruch to ważna część naszego życia, gdy chcemy dbać o zdrowie. Nie każdy ma czas i ochotę na uprawianie sportu. Spacerowanie to prosta forma aktywności i dobra alternatywa dla wszystkich, którzy nie przepadają za sportem. Oczywiście, jeśli jesteś osobą aktywną sportowo, spacery będą świetnym dopełnieniem.

Dbanie o odpowiednią dawkę ruchu powinno być szczególnie istotne dla osób, które mają siedzący tryb pracy. Wprowadź codziennie spacery do swoich planów, a zobaczysz ich pozytywny wpływ na Twoje samopoczucie. Ile powinno się robić kroków dziennie?

WHO podaje, że dzienna dawka kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 - 8 000 kroków dziennie. Natomiast osoby z przewlekłymi chorobami od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Czy to dużo? Zależy dla kogo. Jeśli do tej pory nie zwracałeś uwagi na to i niewiele się ruszałeś, warto zacząć od krótkich spacerów i stopniowo zwiększać liczbę kroków, by się nie zniechęcić. Oczywiście im więcej kroków, tym więcej korzyści, jednak nie warto popadać w skrajności. Każdy ma czasem słabszy dzień lub gorzej się czuje. Nie zmuszaj się wtedy na siłę do zrobienia odpowiedniej liczby kroków. Jeśli twoje ciało domaga się regeneracji, pozwól sobie na to. Spacery to świetny pomysł na spędzanie czasu z najbliższymi. Dlaczego nie połączyć przyjemnego z pożytecznym? Umawiasz się regularnie na kawę z przyjaciółką? A może codziennie wieczorami siedzisz przed telewizorem z drugą połówką? Spróbuj zaproponować inną formę spędzanie czasu i wyciągnij najbliższych na spacer, jeśli pogoda jest sprzyjająca.

