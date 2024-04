Sprawdź wyniki głosowania w wyborach 2024 do rady miasta i na burmistrza w gm. Bełżyce

Wyniki wyborów samorządowych 2024 do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Mamy już oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2024 do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 podane przez Państwową Komisję Wyborczą. Jak głosowali mieszkańcy? Przedstawiamy oficjalne wyniki PKW.

Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 1

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IRENEUSZA ŁUCKI: WĘGLIŃSKA Jadwiga: pozycja 12 : 16,3% (52 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JOANNY KAZNOWSKIEJ: ŁUCZYCKI Łukasz: pozycja 13 : 16,61% (53 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA SOBCZAKA: TACIAK Maciej Dariusz: pozycja 15 : 48,59% (155 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA FIGURY - WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ BEŁŻYCE: SIEŃKO Wojciech: pozycja 16 : 18,5% (59 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 2

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IRENEUSZA ŁUCKI: GOLISZEK Mateusz: pozycja 12 : 15,38% (38 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JOANNY KAZNOWSKIEJ: MINIK Maria Magdalena: pozycja 13 : 44,53% (110 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGUMIŁ SIRAMOWSKI: WASILEWSKI Mieczysław Stanisław: pozycja 14 : 4,05% (10 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA SOBCZAKA: WINIARSKA Agnieszka: pozycja 15 : 36,03% (89 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 3

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGDANA DOBROWOLSKIEGO: KAMIŃSKI Mieczysław Michał: pozycja 11 : 1,04% (3 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IRENEUSZA ŁUCKI: WINIARSKI Michał: pozycja 12 : 13,54% (39 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JOANNY KAZNOWSKIEJ: WROŃSKI Jerzy Ryszard: pozycja 13 : 22,92% (66 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGUMIŁ SIRAMOWSKI: ADAMCZYK Marcin: pozycja 14 : 1,04% (3 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA SOBCZAKA: SOBCZAK Marcin: pozycja 15 : 42,71% (123 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA FIGURY - WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ BEŁŻYCE: FIGURA Dariusz Władysław: pozycja 16 : 18,75% (54 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 4

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGDANA DOBROWOLSKIEGO: SOCHA Adam: pozycja 11 : 0,28% (1 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IRENEUSZA ŁUCKI: KAMIŃSKI Grzegorz: pozycja 12 : 15,97% (57 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JOANNY KAZNOWSKIEJ: CHODUŃ Wiesław: pozycja 13 : 26,61% (95 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA SOBCZAKA: CHOMICKA-KRUK Honorata Krystyna: pozycja 15 : 29,69% (106 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA FIGURY - WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ BEŁŻYCE: WIDZ Małgorzata: pozycja 16 : 10,36% (37 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA PASTERNAKA: PASTERNAK Ryszard Grzegorz: pozycja 17 : 17,09% (61 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 5

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGDANA DOBROWOLSKIEGO: KOSIK Zygmunt: pozycja 11

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IRENEUSZA ŁUCKI: ĆWIKLIŃSKI Krzysztof: pozycja 12 : 28,53% (95 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JOANNY KAZNOWSKIEJ: MALIBORSKA Anna Katarzyna: pozycja 13 : 22,22% (74 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA SOBCZAKA: BREWCZAK Witold Gabriel: pozycja 15 : 35,14% (117 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA FIGURY - WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ BEŁŻYCE: WĘGIEL Mariola Bogumiła: pozycja 16 : 14,11% (47 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 6

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGDANA DOBROWOLSKIEGO: DOBROWOLSKI Bogdan Antoni: pozycja 11 : 6,23% (19 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IRENEUSZA ŁUCKI: DZIEWICKA Bożena Ewa: pozycja 12 : 17,38% (53 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JOANNY KAZNOWSKIEJ: KAMIŃSKI Michał Benedykt: pozycja 13 : 24,26% (74 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA SOBCZAKA: DOBROWOLSKI Tomasz Stanisław: pozycja 15 : 34,75% (106 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA FIGURY - WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ BEŁŻYCE: FIUK Dina: pozycja 16 : 17,38% (53 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 7

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGDANA DOBROWOLSKIEGO: KAMIŃSKI Andrzej: pozycja 11 : 2,08% (6 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IRENEUSZA ŁUCKI: PIETRZAK Paulina Maria: pozycja 12 : 10,73% (31 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JOANNY KAZNOWSKIEJ: WÓJCICKI Michał Marek: pozycja 13 : 25,95% (75 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA SOBCZAKA: ANASIEWICZ Adam Piotr: pozycja 15 : 53,63% (155 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA FIGURY - WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ BEŁŻYCE: CEGLARZ Anna Helena: pozycja 16 : 7,61% (22 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 8

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGDANA DOBROWOLSKIEGO: BIEGALSKI Adam Szczepan: pozycja 11 : 0,68% (3 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IRENEUSZA ŁUCKI: WÓJTOWICZ Anna: pozycja 12 : 26,42% (116 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JOANNY KAZNOWSKIEJ: SĄGOLEWSKI Marcin: pozycja 13 : 29,16% (128 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGUMIŁ SIRAMOWSKI: MORYC Zygmunt: pozycja 14 : 2,28% (10 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA SOBCZAKA: ZIELONKA Witold Paweł: pozycja 15 : 15,95% (70 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA FIGURY - WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ BEŁŻYCE: TARCZYŃSKI Łukasz Grzegorz: pozycja 16 : 25,51% (112 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 9

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IRENEUSZA ŁUCKI: BEDNARCZYK Andrzej: pozycja 12 : 48,21% (189 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JOANNY KAZNOWSKIEJ: WÓJTOWICZ Jerzy: pozycja 13 : 16,07% (63 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGUMIŁ SIRAMOWSKI: MAJKOWSKI Robert Grzegorz: pozycja 14 : 13,52% (53 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA SOBCZAKA: ZYGO Grzegorz Jan: pozycja 15 : 22,19% (87 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 10

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: CHEMPEREK Andrzej: pozycja 3 : 12,99% (53 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IRENEUSZA ŁUCKI: PRUSZKOWSKA Irena: pozycja 12 : 12,25% (50 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JOANNY KAZNOWSKIEJ: BUDA Michał Krzysztof: pozycja 13 : 23,04% (94 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGUMIŁ SIRAMOWSKI: SIRAMOWSKI Bogumił Robert: pozycja 14 : 1,96% (8 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA SOBCZAKA: ROKICKA Danuta: pozycja 15 : 19,12% (78 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA FIGURY - WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ BEŁŻYCE: KOWALCZYK Mateusz: pozycja 16 : 8,33% (34 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA PASTERNAKA: ASYNGIER Andrzej: pozycja 17 : 22,3% (91 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 11

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IRENEUSZA ŁUCKI: BRODZIAK Rafał: pozycja 12 : 63,36% (211 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGUMIŁ SIRAMOWSKI: MAJEWSKI Jan: pozycja 14 : 1,5% (5 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA SOBCZAKA: WIECZORKIEWICZ Maria Barbara: pozycja 15 : 35,14% (117 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 12

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IRENEUSZA ŁUCKI: OLSZAK Henryk: pozycja 12 : 19,91% (90 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JOANNY KAZNOWSKIEJ: ZIELIŃSKI Marek: pozycja 13 : 37,83% (171 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGUMIŁ SIRAMOWSKI: KUBALA Paweł: pozycja 14 : 13,27% (60 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA SOBCZAKA: MAJ Jerzy Mirosław: pozycja 15 : 18,81% (85 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA FIGURY - WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ BEŁŻYCE: KRÓL Karolina Anna: pozycja 16 : 10,18% (46 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 13

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: PAŁKA Witold Piotr: pozycja 3 : 1,48% (5 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IRENEUSZA ŁUCKI: NOWAKOWSKA Anna Marta: pozycja 12 : 14,2% (48 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JOANNY KAZNOWSKIEJ: WÓJCIK Andrzej: pozycja 13 : 36,69% (124 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGUMIŁ SIRAMOWSKI: SIEŃKO Marcin Stanisław: pozycja 14 : 15,09% (51 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA SOBCZAKA: KASPRZAK Józef Zbigniew: pozycja 15 : 32,54% (110 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 14

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IRENEUSZA ŁUCKI: PLEWIK Tomasz: pozycja 12 : 23,6% (93 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JOANNY KAZNOWSKIEJ: WIECZOREK Mariusz: pozycja 13 : 36,8% (145 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGUMIŁ SIRAMOWSKI: TYLUS Karolina: pozycja 14 : 3,3% (13 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA SOBCZAKA: ŻYWIEC Justyna Karolina: pozycja 15 : 36,29% (143 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 15

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGDANA DOBROWOLSKIEGO: ZIELIŃSKI Robert: pozycja 11 : 2,09% (8 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IRENEUSZA ŁUCKI: NALEWAJKO Piotr: pozycja 12 : 25,07% (96 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JOANNY KAZNOWSKIEJ: WÓJTOWICZ Jarosław: pozycja 13 : 21,67% (83 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGUMIŁ SIRAMOWSKI: ŁUCJANEK Aneta: pozycja 14 : 7,05% (27 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA SOBCZAKA: MAZUR Teresa: pozycja 15 : 44,13% (169 głosów)



Niebawem otrzymamy oficjalne wyniki PKW na burmistrza w gm. Bełżyce

Czekamy na oficjalne wyniki Państwowej Komisji Wyborczej. Gdy zostaną ogłoszone, to u nas dowiesz się, jak głosowali mieszkańcy w wyborach samorządowych 2024 na burmistrza w gm. Bełżyce

Kto może kandydować na burmistrza w wyborach samorządowych?

Na burmistrza może kandydować obywatel Polski, który ma prawo wybierania w tych wyborach oraz który najpóźniej w dniu głosowania ma ukończony 25. rok życia. Ponadto warto wiedzieć, że taka osoba nie ma obowiązku stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje

Jak wyglądają wybory na burmistrza?

Aby wygrać wybory, kandydat musi zebrać więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeśli tak się nie stanie, to organizuje się drugą turę wyborów. Dzieje się to czternastego dnia po pierwszym głosowaniu.

Druga tura przebiega w ten sposób, że głos oddaje się na jednego z dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze zebrali największą liczbę głosów. Może jednak wystąpić okoliczność, że więcej niż dwóch kandydatów zdobędzie liczbę głosów uprawniających do kandydowania w drugiej turze. W tego typu sytuacji o dopuszczeniu kandydata do wyborów w drugiej turze rozstrzyga większa liczba obwodów głosowania, w których jeden z kandydatów otrzymał większe poparcie. Natomiast jeśli liczba tych obwodów byłaby wciąż równa, to o podjęciu decyzji rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez gminną komisję wyborczą.

W drugiej turze wyborów wygrywa kandydat, który otrzymał większą liczbę ważnie oddanych głosów. Tutaj też może wystąpić sytuacja, że kandydaci zbiorą taką samą ilość głosów. W tym wypadku wygranym zostaje ta osoba, która otrzymała więcej głosów w większej liczbie obwodów głosowania niż drugi kandydat.

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.