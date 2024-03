Trasy nordic walking do 66 km od Bełżyc. Urocze miejsca na krótką trasę w weekend 30 - 31 marca

Rozglądasz się za nowymi ścieżkami nordic walking niedaleko Bełżyc? Z Traseo mamy dla Ciebie kilka pomysłów na ten tydzień. Jeżeli dopiero chcesz zacząć uprawiać nordic walking, zacznij w weekend. W wolnym dniu będziesz mieć czas, i zaczniesz spacer w dziennym świetle. Poznaj nasze propozycje, gdzie warto sie wybrać z Bełżyc na nordic walking. W tym tygodniu znaleźliśmy ścieżki w odległości do 66 km od miasta. Przetestuj je i daj znać, czy coś zmieniło się na trasie.

Trasy nordic walking z Bełżyc

Razem z Traseo przygotowaliśmy 3 trasy nordic walking oddalone maksymalnie o 66 km od Bełżyc. Zobacz, czy szlak polecany przez kogoś innego nadaje się również dla Ciebie. Zanim wyjdziesz, upewnij się, jaka będzie pogoda w Bełżycach. W sobotę 30 marca według prognozy pogody ma być 20°C. Nie powinno padać. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: SANDOMIERZ – SPACER "HISTORIA NA SZKLE MALOWANA" Stopień trudności: 1.0

Dystans: 1,96 km

Czas trwania marszu: 39 min.

Przewyższenia: 35 m

Suma podejść: 45 m

Suma zejść: 44 m Trasę do marszu z Bełżyc poleca Sandomierz "Przeszłość to dziś, tylko cokolwiek dalej..."

Historyczny spacer pt. "Historia na szkle malowana" to wyjątkowy i nietypowy spacer po Sandomierzu. Podczas niego możesz podziwiać szklane tafle ze zdjęciami starych sandomierskich konstrukcji i ulic. Zaprezentowane są miejsca i budynki, których już nie ma albo na przestrzeni lat ich wygląd bardzo się zmienił – na szklanym obrazie zobaczysz ich pierwotną wersję. Atrakcja nawiązuje do dawnej tradycji przemysłu szklarskiego w Sandomierzu, a wykonaniem tablic zajęła się firma Pilkington – zakład produkujący szkło dla przemysłu budowlanego i motoryzacyjnego, który funkcjonuje w Sandomierzu już od 1995 roku. Odwiedź Królewskie Miasto i sprawdź naszą propozycję połączenia szkła z nutką historii !

Nawiguj

Czy będzie dobra pogoda do marszu? Prognoza pogody na weekend w Bełżycach

🌲🌤️ Trasa nordic walking: bieganie w Starym Gaju, Lublin Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,54 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 30 m

Suma podejść: 46 m

Suma zejść: 46 m Ewanna poleca trasę uprawiającym nordic walking z Bełżyc

Trasa spacerowa/ biegowa /rowerowa po Starym Gaju w Lublinie, 4,5km, część przebiega przez rezerwat brzozy czarnej, początek przy torach na ścieżce wiodącej od pętli autobusowej.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Do Wiatraka Stopień trudności: 1.0

Dystans: 9,19 km

Czas trwania marszu: 49 min.

Przewyższenia: 166 m

Suma podejść: 780 m

Suma zejść: 751 m Amatorom nordic walking z Bełżyc trasę poleca KazimierzDolny Trasa dość prosta bez stromy podjazdów - nadaje się bo zabrać na nią dzieci, a nawet wózek.

Osada rybacka Mięćmierz wraz z przeniesionym tam Wiatrakiem jest niczym żywy skansen i absolutnie koniecznym punktem na mapie kazimierskich wycieczek. Z rynku kierujemy się w wąwóz "Plebanka" by ulicą słoneczną dojść na Albrechtówkę, gdzie z punktu widokowego rozciąga się zapierająca dech w piersiach panorama na Mięćmierz oraz Rezerwat Przyrody "Krowia Wyspa". W centrum Mięćmierza kierujemy się w lewo w kierunku Okala. Gdy dotrzemy do Okala kierujemy się w prawo drogą, która zaprowadzi nas prosto do Wiatraka. Od wiatraka schodzimy prosto do Mięćmierza, przy studni kierujemy się w lewo w stronę Wisły i ścieżką wzdłuż niej dojdziemy do Bulwaru Wiślanego a nim do Rynku w Kazimierzu.

Nawiguj

Nordic walking - co to?

Nordic walking jest coraz chętniej wybierany przez różne grupy wiekowe. Ale na czym polega ten sposób aktywności? Nordic walking to nic innego, jak maszerowanie z odpowiednimi kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Poprawne wykonywanie treningu może przynieść zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Kto może uprawiać nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.