Trudny poranek dla kierowców z Bełżyc. W środę będzie mróz i skrobanie szyb

Przygotuj się na skrobanie szyb w Bełżycach w środę

Połóż się chwilę wcześniej, bo jutro czeka cię pobudka przed czasem - samochód sam nie zeskrobie sobie lodu z szyb. Pamiętaj, by ubrać się nieco cieplej, bo może to chwile potrwać. A może zdążysz jeszcze zejść do auta i założyć na szybę matę termiczną albo koc?