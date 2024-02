Prasówka 18.02.2024 z całego tygodnia w Bełżycach. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Bełżyce, 18.02.2024. 11.02 - 17.02.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Nadchodzące wybory samorządowe to doskonała okazja dla mieszkańców, aby poznać i wybrać do władz osoby, które dobrze rozumieją problemy lokalnych środowisk. Poznając wcześniej plany i priorytety poszczególnych kandydatów, łatwiej będzie zmierzyć się z konkretnymi wyzwaniami po wyborach. Aktywni mieszkańcy, którzy wspólnie z samorządem chcą podejmować ważne lokalne sprawy, mogą liczyć na wsparcie Fundacji Batorego w ramach akcji Masz Głos. Zgłoszenia grup mieszkańców lub organizacji społecznych są przyjmowane do 16 lutego.

Na zakończenie karnawału, w miniony piątek mieszkańcy bawili się na XI Powiatowym Balu Chłopskim w hotelu "Drob" w Urszulinie. To impreza, na której co rok spotykają się reprezentanci środowisk powiatu chełmskiego. Wspólnie bawią się rolnicy, przedsiębiorcy, medycy, nauczyciele, samorządowcy i społecznicy.