Tygodniowy przegląd prasy 31.03.2024: Bełżyce, 24.03-30.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Bełżyc

W dobie cyfrowej rewolucji, Internet stał się nieodzowną częścią naszego życia, oferując nieskończone możliwości komunikacji, nauki i rozrywki. Jednakże, wraz z rozwojem mediów społecznościowych, nasilił się również problem hejtu online – zjawiska, które nie tylko zatruwa przestrzeń publiczną, ale również ma realny wpływ na samopoczucie i zdrowie psychiczne osób, które go doświadczają. Z tego powodu, Fundacja SEXEDPL we współpracy z T-Mobile Polska, a teraz także z platformą TikTok, zainicjowała drugą odsłonę kampanii #HejtOutLoveIn, mającej na celu promowanie pozytywnych postaw i minimalizowanie przemocy w sieci.

To bardzo dobra wiadomość. Ruszył od dawna oczekiwany remont fontanny na zamojskim Rynku Wodnym. Jak zapewniają miejscowi urzędnicy prace zostaną zakończone w czerwcu. Wtedy fontanna zostanie uruchomiona. Mieszkańcy Zamościa czekają na to od kilku lat.

To kompleksowy plan „prorozwojowy” mający na celu odnowę obszaru objętego – jak to ujęto - procesem rewitalizacji miasta. Jak się okazuje nie obejmuje on jednak wszystkich zakątków Zamościa w których znajdują się ważne zabytki. Chodzi głównie o osiedle Koszary. Zamojscy radni przyjęli ostatnio Gminny Program Rewitalizacji miasta Zamość na lata 2023-2030 (dokument jest dostępny w całości na stronie zamosc.esesja.pl). Co na to mieszkańcy?