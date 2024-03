Przegląd tygodnia z 24.03.2024 w Bełżycach. Najważniejsze wydarzenia od 17.03 do 23.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Wybory samorządowe w Polsce odbędą się już niedługo. Sprawdź, kto kandyduje do rady gminy z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i na wójta. Kto znalazł się na listach wyborczych? Poniżej znajdziesz więcej szczegółów.

Zbliżają się wybory samorządowe 2024. Oto wszyscy kandydaci do rady powiatu z okręgów 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jeśli jeszcze nie wiesz, na kogo możesz oddać swój głos, zapoznaj się z pełną listą osób, które powalczą o mandaty w Twoim regionie.

Wybory samorządowe przeprowadzone zostaną już wkrótce. Poznaliśmy listy osób kandydujących do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i kandydatów na burmistrza. Kogo możesz zobaczyć na listach wyborczych w Twoim okręgu? Tu znajdziesz pełną listę kandydatów.

Podczas konferencji prasowej w Chełmie zaprezentowani zostali kandydaci Koalicji Obywatelskiej do Sejmiku Województwa Lubelskiego w okręgu wyborczym nr 4 obejmującym powiaty: chełmski, łęczyński, krasnostawski, świdnicki i włodawski oraz miasto na prawach powiatu - Chełm.

Dwaj mieszkańcy gminy Biłgoraj obchodzili ostatnio swoje setne urodziny. To Edward Koper z miejscowości Gromada oraz Antoni Frączek z Bukowej. Obaj panowie zasłużyli się dla lokalnej społeczności.

Panie z powiatu chełmskiego licznie przybyły w sobotę 16 marca na Powiatowy Dzień Kobiet. Impreza zorganizowana została w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chełmie.

Marzy ci się podróż do nieodkrytych miejsc? Chcesz doświadczyć wyjątkowych przygód, o których mało kto słyszał? Zapraszamy do zapoznania się z listą 9 najbardziej niedocenianych atrakcji na świecie, które warto dodać do swojej listy podróży. Te atrakcje z pewnością spełnią twoje oczekiwania i zapewnią niezapomniane wrażenia z podróży.