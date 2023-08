Prasówka tygodniowa z 6.08.2023 w Bełżycach. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Choć półmetek wakacji już za nami, nie zwalniamy tempa ani na chwilę. Na terenie całego województwa przewidziane jest tyle atrakcji, że nuda nie pojawi się ani na chwilę. Problem może sprawić za to decyzja, z których z nich skorzystać! Specjalnie dla Was zebraliśmy je wszystkie i przygotowaliśmy przegląd.

Fundacja Konwoje Nadziei przy wsparciu 102 osób zebrała 11 tys. 320 złotych na naprawę karetki, która ma zostać przekazana do jednej z sześciu jednostek wojskowych działających na objętej wojną Ukrainie. Podczas transportu pojazdu z Francji do Polski pojawiły się komplikacje, które udało się jednak usunąć.

Weekend to idealna pora by wybrać się na grzyby. A województwo lubelskie to idealne miejsce! W tym zalesionym województwie pod drzewami możemy znaleźć prawdziwe perełki i dorodne okazy, z których będziemy korzystać w przygotowaniu smacznych dań.

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lipcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Bełżyc najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Kalendarz dożynek wojewódzkich 2023. Kiedy świętuje Lubelskie, Pomorskie albo Wielkopolskie? Sprawdź terminy imprez”?

Na jego realizację zaplanowano w sumie 220 mln zł. Będą to głównie środki unijne przekazane za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Roztoczańskiemu Związkowi Powiatowo- Gminnemu (to zrzeszenie samorządów). „Rowerowe Roztocze” to ogromny projekt. Nie wszystko naszym czytelnikom się jednak podoba. Chodzi np. o dojazd z Hetmańskiego Grodu: do Zwierzyńca i na Roztocze.