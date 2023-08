Prasówka z lipca 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przegląd lipca 2023 w Bełżycach: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lipca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Od sołeckich, parafialnych, przez gminne, powiatowe aż do wojewódzkich i ogólnopolskich co roku rolnicy obchodzą dożynki. To tradycyjne podziękowanie za zebrane plony. Zbieramy daty dożynek wojewódzkich w 2023 roku i podpowiadamy, dokąd wybrać się, by zobaczyć najpiękniejsze wieńce, występy zespołów ludowych i koncert zaproszonej gwiazdy. W programie tradycyjnie są też wręczenia medali i statuetek dla zasłużonych rolników.

IV Spot Roztoczańskich Klasyków, który odbył się w niedziele (30 lipca) w Tomaszowie Lubelskim pozwolił zapoznać się z polską i zagraniczną motoryzacją. Wydarzenie zebrało samochody z całej Lubelszczyzny oraz Podkarpacia