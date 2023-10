Prasówka z całego tygodnia 1.10.2023 w Bełżycach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Bełżyc, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 24.09 a 30.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Chciał wyjechać skradzionym autem na Białoruś. Wpadł w Terespolu”?

Przegląd tygodnia: Bełżyce, 1.10.2023. 24.09 - 30.09.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Chciał wyjechać skradzionym autem na Białoruś. Wpadł w Terespolu Luksusowy samochód osobowy, który był poszukiwany w Niemczech, został zatrzymany w Terespolu podczas kontroli granicznej prowadzonej przez funkcjonariuszy z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. 📢 Najpopularniejsze kurorty w Turcji w 2023 roku. Które miejscowości pokochali turyści z całego świata? Popularność Turcji wśród turystów z całego świata nie słabnie – niektórzy powracają do tego ciekawego kraju nawet co roku. Które miejscowości w wakacyjnym raju najbardziej przypadły do gustu zwiedzającym? To nie tylko Antalya – oto najpopularniejsze kurorty w Turcji w 2023 roku. Mieliście okazję je odwiedzić?

📢 Obchody Dnia Polskiego Państwa Podziemnego w Hrubieszowie. Zobacz WIDEO Na rynku miejskim pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego Państwa Podziemnego Ziemi Hrubieszowskiej 1939 – 1945 odbyły się uroczyste obchody dnia Polskiego Państwa Podziemnego. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele duchowieństwa, władz samorządowych, służb mundurowych, harcerze, przedstawiciele instytucji i szkół.

Tygodniowa prasówka 1.10.2023: 24.09-30.09.2023 Bełżyce: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Bełżycach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Chełm. Kazachstan i Uzbekistan oczami Grażyny Bartoszuk – 93. spotkanie Chełmskiego Klubu Podróżnika Stowarzyszenie WeRwA i Chełmska Biblioteka Publiczna zapraszają na 93. spotkanie Chełmskiego Klubu Podróżników. Impreza rozpocznie się w piątek 29 września o godz. 18:00 w sali widowiskowej ChBP przy ul. Partyzantów 40. Wstęp wolny.

📢 Sprawdziliśmy, jakie atrakcje warto odwiedzić podczas weekendu w Czechach Wschodnich Kraj Pardubicki, znany również jako Czechy Wschodnie, to urokliwy region w Czechach, który kryje wiele fascynujących atrakcji i zabytków. Jest to region bogaty w historię, kulturę i piękną przyrodę. Przyjrzyjmy się, co warto zobaczyć podczas jesiennego weekendu w Czechach Wschodnich. 📢 „Pod Byczyną zabito, tu zaś pochowano. Ale mężni Polacy krzywdy mej się mścili”. O dawnych nagrobkach, śmierci i granicy z zaświatami W dawnej Rzeczpospolitej śmierć odniesiona w bitwie była chwalebna. Upamiętniono ją dość często. Czasami robiono to w sposób nietypowy. O jednym z takich pośmiertnych epitafiów informował w 1829 r. Kurier Warszawski. Z tego tekstu dowiadujemy o pewnym napisie umieszczonym za ołtarzem farnym w Brzeżanach (dzisiaj w obwodzie tarnopolskim). Brzmiał on tak: „Tu leży Jakub, co miał za herb „Strzemię”. Puślisko (chodzi o skórzane paski na których wisiały przy siodle strzemiona) się urwało, a on heb na ziemię”.

📢 Prasówka 24.09.2023 z całego tygodnia w Bełżycach. Bądź na bieżąco z wydarzeniami Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Bełżyc, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.09 a 23.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wrzesień rozpieszcza pogodą, ale to już koniec lata. Sprawdź, kiedy się zaczyna jesień w 2023 r. i co ma do tego równonoc”?

