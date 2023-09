Prasówka z sierpnia 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przegląd sierpnia 2023 w Bełżycach: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z sierpnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Z końcem sierpnia rozpoczynają się zajęcia adaptacyjne w żłobkach i przedszkolach. To stresujące przeżycie zarówno dla dzieci jak i dla rodziców. To zwykle pierwszy moment, w którym dziecko zostaje na dłuższy czas bez rodzica. Jak zaplanować czas adaptacji, by był to jak najmniej bolesny proces? W jaki sposób pomóc dziecku w zaaklimatyzowaniu się w nowym miejscu? Przedstawiamy sposoby, które mogą być pomocne w tym niełatwym dla wielu rodzin okresie.

Podczas remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzkowie zostały odkryte macewy. Zabytkowe nagrobki zostały użyte do podbudowy posadzki garaży.