Prasówka z całego tygodnia 13.08.2023 w Bełżycach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przy śniadaniu albo relaksując się przy kawie, poznaj najważniejsze informacje mijającego tygodnia od 6.08 do 12.08.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Bełżyc, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 6.08 a 12.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Piknik rodzinny PiS w Chełmie przyciągnął tłumy mieszkańców. Był grill, wata i lody. Zdjęcia”?

Tygodniowa prasówka 13.08.2023: 6.08-12.08.2023 Bełżyce: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Bełżycach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kroplówki witaminowe zagrożeniem dla pacjentów – ostrzega RPP. To „wbrew aktualnej wiedzy medycznej”. Dla kogo takie wlewy są niebezpieczne? Kroplówki witaminowe stosuje się, by szybko suplementować organizm witaminami i składnikami mineralnymi. Oferowane komercyjnie są jednak niebezpieczne dla pacjentów, nie potwierdzono też do końca ich skuteczności. Wojnę firmom oferującym takie i inne kontrowersyjne terapie medyczne wydał Rzecznik Praw Pacjenta. Wyjaśniamy, dla kogo takie wlewy dożylne są niebezpieczne.

📢 Możesz się zatruć nawet grzybami jadalnymi. Zobacz, co robić, gdy tak się stanie. Jak rozpoznać objawy zatrucia i jak im zapobiegać? Zatrucie grzybami może mieć fatalne skutki dla zdrowia, a nawet życia. Objawy zatrucia grzybami różnią się nieco w zależności od rodzaju zawartych w nich toksyn, a przy tym występują w różnym czasie od spożycia. W niektórych sytuacjach możliwe jest także zatrucie grzybami jadalnymi. Dowiedz się, jak zapobiegać niebezpiecznym incydentom. 📢 Pamiątki z wakacji – pomysł na wyjątkową dekorację domu. Podpowiadamy, jak eksponować zdjęcia i ozdoby, które zachwyciły nas na urlopie Pamiątki przywiezione z wakacyjnych wyjazdów mogą stanowić wyjątkową dekorację salonu, sypialni, przedpokoju czy kuchni. Podsuwamy kilka pomysłów na ich wyeksponowanie we wnętrzach. Sprawdź, jak stworzyć w domu nietuzinkową dekorację i zatrzymać lato na dłużej.

📢 Rząd daje 6000 zł za zbieranie deszczówki. Oto co musisz zrobić, aby otrzymać pieniądze. Czy wiesz, jak należy zbierać deszczówkę? Właściciele domów już od kilku dni żyją informacją, że za zbieranie deszczówki, rząd chce im zapłacić 6000 zł. Nabór wniosków rozpoczął się 3 sierpnia i potrwa do wyczerpania środków finansowych na ten cel, które opiewają na sumę 130 ml zł. Dowiedz się, w jaki sposób utworzyć na terenie swojej nieruchomości system zatrzymywania wód opadowych oraz jakie kroki podjąć, aby dostać dofinansowanie do projektu. Dlaczego zbieranie deszczówki jest tak ważne? Dowiesz się tego z naszego poradnika. 📢 Od kultowego filmu do musicalu: Terminator 2 w niezwykłej odsłonie. Zobacz oryginalną wizję SI, która zachwyci fanów W kultowej serii filmów Terminator Jamesa Camerona sztuczna inteligencja firmy Skynet wymknęła się spod kontroli ludzi. Użytkownicy nowych technologii odwrócili jednak role i wykorzystali SI do przerobienia filmu Terminator 2 na... musical. Zanim uznacie, że to nie dla was – sprawdźcie koniecznie, bo prezentuje się znakomicie.

📢 Nowe uzdrowiska w Polsce? Te malownicze miejscowości mają na to szansę. Ich klimat może pomóc w leczeniu wielu schorzeń Już w trzecim kwartale bieżącego roku Rada Ministrów nada status obszaru ochrony uzdrowiskowej kilku miejscom na terenie kraju. Klimat tych malowniczych miejscowości może pomóc w leczeniu wielu schorzeń. Czy niepozorne zakątki woj. świętokrzyskiego zostaną nowymi uzdrowiskami? Z pewnością mają na to szansę! O których miejscach mowa?

📢 Podróbki nie trafią na rynek. KAS udaremniła kolejny przemyt odzieży Funkcjonariusze Izby Celno-Skarbowej z Chełma udaremnili przemyt podrobionej odzieży z Bangladeszu. Do Polski próbowano wwieźć prawie 16,5 tys. sztuk. 📢 Najpiękniejsze pola lawendy niedaleko Lublina. Zrobisz tam cudne zdjęcia - ale pospiesz się Piękny wygląd, właściwości prozdrowotne, no i oczywiście on - ten niepowtarzalny, hipnotyczny zapach... Lawenda znana i lubiana jest na całym świecie, a w szczególności kojarzymy ją z regionem francuskiej Prowansji. Okazuje się jednak, że i w naszym województwie możemy znaleźć malownicze, fioletowe pola - i to całkiem niedaleko Lublina! Musimy się jednak spieszyć - te kwiaty już przekwitają. 📢 Tragiczne żniwo na lubelskich jeziorach. Jeden mężczyzna utonął, drugi jest poszukiwany Łęczyńska policja poinformowała o poszukiwaniach mężczyzny, który wskoczył do jeziora Łukcze i nie wypłyną. Natomiast podczas pobytu nad jeziorem Piaseczno utonął 37-letni mieszkaniec powiatu świdnickiego.

📢 Festiwal Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszysznie już za nami. Był bardzo udany Atmosfera tego przedsięwzięcia zawsze jest wyjątkowa. I goście znakomici! W sobotę (5 sierpnia) odbył się ostatni dzień Festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie. O swoich książkach opowiadali: Szczepan Twardoch, Filip Springer i Adam Wajrak. Zaplanowano także m.in. finisaż wystawy plakatu Leszka Mądzika. Na zakończenie festiwalu (trwał prawie tydzień) odbył się koncert Mietka Szcześniaka pt. „Nierówni”.

