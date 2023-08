Przegląd prasy z tygodnia 27.08.2023. Co działo się w Bełżycach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Bełżyce, 27.08.2023. 20.08 - 26.08.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Będą wspominać powstańców styczniowych i zwycięską bitwę. XVIII Ogólnopolski Rajd Rowerowy „Wzgórze Polak” organizuje oddział biłgorajski PTTK, gmina Tereszpol oraz Roztoczański Park Narodowy. Uczestnicy wyruszą 3 września na rowerach z Biłgoraja, Józefowa, Szczebrzeszyna, Tereszpola, Zwierzyńca i Zamościa. Spotkają się w Panasówce.

Szlak Orlich Gniazd to malownicza trasa turystyczna przecinająca województwa małopolskie i śląskie. Podróżując od Częstochowy do Krakowa, ukazuje on wspaniałe zabytki historyczne – jurajskie zamki i warownie, wznoszące się na skałach o wysokości nawet 30 metrów. Szlak znakowany kolorem czerwonym ma imponującą długość 163,9 km.