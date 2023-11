Przegląd prasy z tygodnia 5.11.2023. Co działo się w Bełżycach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Bełżyce, 5.11.2023. 29.10 - 4.11.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W ostatnią niedzielę miesiąca cyklicznie na lubelskim Starym Mieście zbierają się miłośnicy staroci. Poszukiwacze zabytkowych antyków czy też designerskich przedmiotów w stylu retro i vintage jednego mogą być pewni: wśród stoisk każdy znajdzie coś dla siebie.

W sobotę (4listopada) ok. godz. 10:00 na drodze krajowej nr 17 w miejscowości Łopiennik Podleśny - odcinek drogi między Piaskami a Krasnymstawem, doszło do zderzenia się czterech pojazdów w ruchu. Droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana. Objazd dla pojazdów osobowych drogami lokalnymi jest przez m. Stężyca Łęczyńska. Pojazdy ciężarowe muszą oczekiwać na przejazd. Przewidywany czas utrudnień to 3 godziny.