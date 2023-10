Przegląd prasy z tygodnia 8.10.2023. Co działo się w Bełżycach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Bełżyce, 8.10.2023. 1.10 - 7.10.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Szukasz domu w atrakcyjnej cenie? Komornicy licytują te nieruchomości w województwie lubelskim. Zobacz aktualne ogłoszenia licytacji w naszym regionie.

Wiele osób zastanawia się czy od picia kawy się chudnie. Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych postanowili sprawdzić w jaki sposób kawa wpływa na masę ciała. Przyjrzeli się też dodatkom do kawy i doszli do wniosku, że mają one istotny wpływ na naszą wagę. Okazuje się, że jeden z nich może zniweczyć korzystne efekty picia kawy. Zobacz, jaką kawę pić i czego do niej nie dodawać, żeby schudnąć.