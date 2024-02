Przegląd prasy ze stycznia 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Bełżycach?

Do tragicznego wypadku doszło na DW-850 na trasie Wożuczyn – Rachanie. 19-letni kierowca najechał na 39-latka. W wyniku zdarzenia pieszy zmarł.

W sobotę (20 stycznia) maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie oficjalnie rozpoczęli odliczanie do matury. Wspólna zabawa trwała do białego rana. Zobaczcie, jak wyglądała studniówka V LO!

Sobotni wieczór dla maturzystów z lubelskiego "Biskupiaka" był wyjątkowy. XXI LO bawiło się w Hotelu Focus Premium do białego rana. Życzymy powodzenia na egzaminie dojrzałości i zapraszamy do obejrzenia naszej galerii.

Kolejni maturzyści rozpoczynają odliczanie do egzaminu dojrzałości. W piątek (19 stycznia) uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie mieli swój bal. Najpierw zatańczyli poloneza, a później płynęli w dostojnym walcu. Zobaczcie naszą fotorelację ze studniówki.

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za tydzień. W ostatnio niedzielę stycznia na ulicach wielu miejscowości można będzie zobaczyć wolontariuszy z puszkami. I tradycyjnie, za wsparcie zbiórki darczyńcy, niezależnie od przekazanej kwoty dostaną czerwone serduszko. To już 32. finał akcji, a cel, który mu w tym roku przyświeca to „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!”. A jak finały wyglądały w poprzednich latach?

Komplet dresowy składający się z bluzy i spodni na dobre zagościł w kobiecych szafach. Było to najlepsze i najwygodniejsze rozwiązanie podczas pandemii. Wówczas to właśnie takie ciuchy były na topie. Teraz nie jest inaczej. Obecnie dresy są nie tylko praktyczne, ale i stylowe. Dowodem na to jest ostatni modowy wybór Joanny Racewicz.