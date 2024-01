Przegląd tygodnia z 21.01.2024 w Bełżycach. Najważniejsze wydarzenia od 14.01 do 20.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Do 12 lat pozbawienia wolności grozi trzem mieszkańcom Lublina za posiadanie i obrót znaczną ilość środków odurzających. W sumie operacyjni zabezpieczyli ponad 11 kilogramów narkotyków.

Czy mogę zatankować E10, jeżeli mam instalację na gaz LPG? Paliwo E10 skomplikowało nasze wizyty na stacjach benzynowych. Nie każdy może tankować nową benzynę. A co jeżeli masz w samochodzie instalację gazową LPG? Jeśli tak, to niewykluczone, że jesteś właścicielem jednego z około 2,5 mln aut zasilanych gazem, które jeżdżą po ulicach naszego kraju. Zainstalowanie aparatury na gaz w samochodzie jest jednym z popularniejszych sposobów na ograniczenie kosztów paliwa.

Kolejni maturzyści rozpoczynają odliczanie do egzaminu dojrzałości. W piątek (19 stycznia) uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie mieli swój bal. Najpierw zatańczyli poloneza, a później płynęli w dostojnym walcu. Zobaczcie naszą fotorelację ze studniówki.

Wczoraj przed północą w Wisznicach (pow. bialski) doszło do wypadku z udziałem autokaru przewożącego obywateli Ukrainy. Kierowca w wieku 63 lata na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i uderzył w bariery energochłonne. Po tym autokar przewrócił się na bok i uderzył w drzewo. Podróżowało nim 26 osób. W wyniku zdarzenia obrażeń ciała doznała 80-letnia pasażerka.

W piątek (19 stycznia) na drodze krajowej numer 12 w miejscowości Lechówka doszło do wypadku, w który na miejscu zginął kierowca Opla. Ze wstępnych ustaleń wynika, że stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie do rowu, gdzie uderzył w skarpę. Na miejscu pracują służby, a ruch odbywa się wahadłowo.

W szkołach niebawem może pojawić się nowe, oficjalne stanowisko. Chodzi o rzecznika praw ucznia, który miałby czuwać nad tym, czy prawa dzieci i młodzieży nie są łamane, a także interweniować, gdy to się dzieje. Chociaż w wielu szkołach takie stanowisko już funkcjonuje, teraz miałoby ono być uregulowane prawnie. Barbara Nowacka zapowiedziała, że trwają pracę na projektem ustawy.

Burmistrz Zwierzyńca oraz Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii Ochotniczej w Barwach 9 Pułku Ułanów Małopolskich organizują obchody 161 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Odbędą się w niedzielę (21 stycznia). Obchody zaplanowano w Zwierzyńcu.

Streaming muzyki jest dziś ważnym elementem rynku muzycznego. Kiedyś były to płyty winylowe i CD. Dziś ich miejsce zajęły platformy takie jak Spotify, TIDAL, Deezer, Apple Music, czy YouTube Music. Muzyczni twórcy mają być lepiej wynagradzani i więcej zarabiać. Co jeszcze się zmieni? Ma powstać specjalna unijna dyrektywa i prawo. Parlament Europejski przyjął specjalną rezolucję.

Szkodliwy wpływ na zdrowie, zatruwanie planety, ryzyko wysokich mandatów, a nawet aresztu – to jeszcze nie wszystkie argumenty, które powinny nas zniechęcać do spalania plastikowych śmieci w domowych paleniskach. Odpady te, zamiast trafić do pieca, w przeważającej mierze mogłyby zostać poddane przetworzeniu, np. recyklingowi, i być ponownie wykorzystane w nowych produktach.