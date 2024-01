Styczeń 2024 w Bełżycach: Przegląd najważniejszych wydarzeń grudnia 2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w grudniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Bełżyc najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Zobacz, gdzie możesz zapisać dziecko w roku szkolnym 2024/2025”?

Przegląd grudnia 2023 w Bełżycach: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zobacz, gdzie możesz zapisać dziecko w roku szkolnym 2024/2025 Gdzie znajdują się żłobki w Bełżycach? Wracasz do aktywności zawodowej i planujesz zapisać dziecko do dobrej placówki? Zobacz, jakie wymogi należy spełnić, by to zrobić. Dowiedz się również, gdzie znajdują się żłobki w X. Przejrzyj wizytówki żłobków w katalogu firm i wybierz jeden z nich dla Twojego dziecka. 📢 Prasówka z całego tygodnia 31.12.2023 w Bełżycach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Bełżyc, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 24.12 a 30.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Chełm. Radni przyjęli budżet miasta na przyszły rok. Rekordowa kwota na inwestycje”?

📢 UMCS wzbogacił się o 58 doktorów i 5 doktorów habilitowanych. "To świadczy o rozwoju naukowym uczelni" W środę (20 grudnia) o 16.00 w auli Wydziału Prawa i Administracji UMCS odbyły się uroczyste promocje doktorów i doktorów habilitowanych. Wydarzenie miało szczególny charakter, bo to końcowy akcent wieloletniego trudu doktorów i opieki naukowej promotorów.

Prasówka styczeń Bełżyce: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w grudniu uwagę czytelniczek i czytelników z Bełżyc. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 17. Trasa jest zablokowana W zderzeniu busa pasażerskiego z ciężarówką oczekująca w kolejce do przejścia granicznego z Ukrainą zginął około 30-letni mężczyzna. Droga krajowa nr 17 w Bełżcu jest całkowicie zablokowana.

📢 Gmina Radecznica. Woda w miejscowym wodociągu jest czysta. Gmina czeka jednak na decyzję sanepidu W kłopocie było prawie dwa tysiące osób. Woda z wodociągu oznaczonego przez zamojski sanepid jako „Czarnystok” w gminie Radecznica od 1 grudnia nie nadawała się picia. Jednak zakaz w czwartek (7 grudnia) zostanie zniesiony. 📢 Startuje sezon na lodowiskach – również tych miejskich. Gdzie pojeździmy na łyżwach? Dobra wiadomość dla fanów zimowych sportów - na lodowiskach rozpoczyna się sezon! W same Mikołajki miasta sprawiły swoim mieszkańcom prezenty - wielkie otwarcie miały miejskie lodowiska w Chełmie, w Zamościu i Puławach, a niedługo dołączy do nich również Biały Orlik w Lublinie.

📢 Tanie wycieczki last minute na święta Bożego Narodzenia 2023. Poznaj najciekawsze oferty all inclusive Nie przepadasz za świątecznymi przygotowaniami i godzinami stania przy kuchennym blacie? W tym roku możesz zafundować sobie i najbliższym niezapomnianą podróż do wspaniałego miejsca, w którym wspólnie spędzicie Boże Narodzenie 2023. Przyjrzeliśmy się najlepszym i tanim ofertom wyjazdów all inclusive w tym magicznym okresie. Warto się pospieszyć – to oferty last minute!

📢 Gmina Siedliszcze. Zlot morsów nad zalewem Majdan Zahorodyński. Zobacz zdjęcia 📢 Choinka z szyszek – to hit wśród świątecznych ozdób DIY. Możesz ją zrobić krok po kroku. Zainspiruj się zdjęciami pięknych choinek z szyszek Święta Bożego Narodzenia to czas, gdy możemy wykorzystać naszą kreatywność do stworzenia unikalnych ozdób, które wprowadzą magiczną atmosferę do naszych domów. Jednym z uroczych projektów DIY, który z pewnością zachwyci każdego, jest choinka z szyszek. Sprawdź koniecznie, jak zrobić tę bożonarodzeniową ozdobę, korzystając z darów lasu, jakim są szyszki.

📢 Przyjedź mamo na przysięgę. Ślubowanie lubelskich terytorialsów. Zdjęcia W Lublinie przysięgę wojskową złożyło 137 nowych żołnierzy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. To ostatnia w tym roku przysięga żołnierzy terytorialnej służby wojskowej na Lubelszczyźnie. 📢 Kupują, wymieniają się przedmiotami, rozprawiają o historii regionu i europejskiej. W Zamościu trwa giełda kolekcjonerska Przy stołach siedzą zadumani ludzie. W rękach mają stare listy, pocztówki, banknoty, pieniądze będące w obrocie jeszcze w czasach carskiego imperium czy w latach świetności Austro-Węgier. Przeglądają też stare książki, zaśniedziałe łyżki, monety itd. Są skupieni, ale uśmiechnięci. Niektórzy mają błysk w oczach. Wielu krąży od stoiska do stoiska. Kupują, wymieniają się przedmiotami, rozprawiają o historii regionu i europejskiej.

📢 Zamość pod śniegiem. Jak w bajkach Andersena: pada i pada, 2.12.2023 Opady śniegu w Hetmańskim Grodzie od rana są bardzo intensywne. Wiele osób odśnieża swoje samochody, chodniki przed posesjami i drogi dojazdowe. Na ulicach jest ślisko, więc ruch jest znacznie mniejszy niż w innych dniach (także dlatego, iż mamy sobotę).

