Prasówka z całego tygodnia 12.11.2023 w Bełżycach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Bełżyce, 12.11.2023. 5.11 - 11.11.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Najlepsi ginekolodzy w Lublinie. Jest tam twój? Zobacz, kogo polecają same pacjentki Z tym lekarzem każda kobieta powinna spotykać się regularnie - kogo jednak wybrać? By pomóc w decyzji, stworzyliśmy zestawienie najlepszych ginekologów i ginekolożek w Lublinie. Ranking powstał na podstawie opinii zamieszczonych przez użytkowniczki portalu ZnanyLekarz.pl. Do którego specjalisty warto się wybrać? Kogo polecają pacjentki? 📢 Policja zatrzymała kobietę podejrzawaną o napady na banki w Puławach i Kurowie W ręce policji trafiła kobieta podejrzewana o napady z użyciem noża na banki w Kurowie i Puławach. Za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi 20 lat więzienia.

📢 Niezwykle patriotyczny koncert w Wierzbicy z okazji Święta Niepodległości. Zobacz zdjęcia Piękny i wzruszający koncert patriotyczny z okazji 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbył się w piątek, 10 listopada w Szkole Podstawowej w Wierzbicy. Uświetniony został występem zespołu „Wierzbiczanie”.

Tygodniowa prasówka 12.11.2023: 5.11-11.11.2023 Bełżyce: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Bełżycach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Biegi Niepodległości w Wierzbicy. To była sportowa lekcja patriotyzmu. Zobacz zdjęcia W Szkole Podstawowej w Wierzbicy odbyły się w czwartek 9 listopada Szkolne Biegi Niepodległości. Wszyscy uczestnicy otrzymali medale. Dla zwycięzców były puchary. 📢 Dorohusk. Protest polskich przewoźników nie podoba się ukraińskim kierowcom. Domagają się jego zakończenia. Doszło do incydentów Trwający od poniedziałku protest polskich przewoźników na drogach prowadzących do przejść granicznych w Dorohusku, Hrebennem i Korczowej spowodował, że na tych drogach utworzyły się olbrzymie kolejki ciężarówek. W większości w korkach utknęły ukraińskie ciężarówki. W Dorohusku i Stołpiu doszło do incydentów.

📢 Baterie patriot wracają do Niemiec. Pożegnalny apel zaplanowano w połowie listopada Niemieckie wyrzutnie patriot nie będą już bronić naszego nieba oraz wschodniej flanki NATO. Poinformował o tym Boris Pistorius, niemiecki minister obrony. W środę (15 listopada odbędzie się podobno pożegnalny apel). 350 żołnierzy Bundeswehry wraz z nowoczesnym sprzętem powróci do swojego kraju. 📢 Koło Gospodyń Wiejskich w Kosmowie działa od 65 lat. Zorganizowano obchody jubileuszu To była ważna uroczystość dla miejscowej społeczności. Koło Gospodyń Wiejskich w Kosmowie (gm. Hrubieszów) obchodziło jubileusz 65-lecia swojego założenia. Zaplanowano część oficjalną tych obchodów, ale także artystyczną. Nie zabrakło m.in. okolicznościowego tortu. 📢 Złote gody aż 33 par w Krasnymstawie. Przeżyli ze sobą 50 lat! Zobacz wideo To piękny jubileusz i duże wydarzenie dla całej społeczności lokalnej - mówił burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk. - Chcemy podziękować im za stanowienie dla nas przykładu w tym trudnym czasie, w którym codzienność jest tak zmienna. Udowadniają, że MOŻNA!

📢 Pieprznik trąbkowy wygląda niepozornie, ale jest smaczny! Ta nietypowa „kurka” rośnie nawet w listopadzie. Zobacz, co to za grzyb Pieprznik trąbkowy należy do grzybów, które nie są zbyt znane, ale to kuzyn popularnej „kurki”. Rośnie w lasach późną jesienią, nawet w listopadzie. Ten grzyb rzadko go zbieramy, a to błąd. Sprawdź, jak wygląda pieprznik trąbkowy, gdzie rośnie i z czym można go pomylić. 📢 Powstanie film Zelda – Nintendo potwierdziło, Sony współfinansuje, a w ekipie aktorskiej produkcji głośne nazwiska W dobie ekranizacji gier fani konsol Nintendo Switch mogli poczuć się nieco zaniedbani, jednak to już koniec oczekiwań. Po miesiącach spekulacji potwierdzono oficjalnie, że film aktorski w uniwersum Zeldy powstanie i ujawniono też nazwiska części ekipy. Zapowiada się ciekawie.

📢 Podkreślenie rangi Zamościa. Powstaje tam Instytut Badań nad Renesansem i Barokiem To interesujące przedsięwzięcie. W Zamościu tworzony jest Instytut Badań nad Renesansem i Barokiem. Będzie to samodzielna, państwowa instytucja kultury, związana jednak z Akademią Zamojską. Jej podstawową obsadę ma stanowić przynajmniej kilkanaście osób. Będą to uczeni delegowani z Akademii Zamojskiej, ale także z różnych ośrodków akademickich naszego kraju, a podobno nawet "ze świata".

📢 „Biały orzeł na czerwonym polu i czapki rogate: to Polacy!”. Defilada w Paryżu z okazji zwycięstwa w I wojnie światowej W I wojnie światowej wzięły udział aż 33 państwa (1,5 mld ludności). W wyniku działań wojennych zabito 10 mln osób, a ok. 20 mln odniosło rany. Walki zakończyły się zwycięstwem państw ententy (Wielka Brytania, Francja, Rosja, Włochy, USA i in.). I wojna światowa zakończyła się w listopadzie 1918 r. Upragnione, wyczekiwane od lat zwycięstwo uczczono podczas wielkiej parady, która 14 lipca 1919 r. odbyła się w Paryżu (podobną zaplanowano pięć dni później w Londynie). 📢 Chełm. Nasza akcja "Drzewko za surowce wtórne" była strzałem w dziesiątkę. Zobacz zdjęcia i wideo Za nami akcja Kuriera Lubelskiego „Drzewko za surowce wtórne”. Okazało się, że ta akcja w Chełmie była bardzo potrzebna. Zebraliśmy ponad sześć ton elektrośmieci i około 1 tony makulatury, które dostarczyli mieszkańcy Chełma i okolic, a zamian otrzymali 1200 sadzonek drzew i krzewów, a także drobne upominki. To zdecydowanie więcej niż podczas podobnej akcji zorganizowanej tydzień temu w Lublinie.

📢 „A czemu mnie Królową Polski nie zowiesz?”. O zamojskim obrazie Matki Boskiej Odwachowskiej i innych, sławnych wizerunkach W Zamościu specjalnym kultem cieszy się od wieków obraz Matki Bożej Odwachowskiej, początkowo nazywany Czarną Madonną Odwachowską. Według legendy wizerunek powstał pod koniec XVIII w. Wówczas karę w areszcie ulokowanym w zamojskim Ratuszu odbywał pewien przestępca. Był podobno niebezpieczny. Sam jednak „czuł się czystym w obliczu Wszechmogącego i własnego sumienia”. To on miał namalować znalezionym gdzieś kawałkiem węgla obraz Maryi na drzwiach swojej celi, a potem się do niego gorąco modlił.

📢 „Jest naprawdę pięknie”. Zabytkowa cerkiew i cmentarz w Korczminie. Warto się tam wybrać Jednokopułowa cerkiew w Korczminie (gm. Ulhówek) jest najstarszym tego typu zabytkiem w województwie lubelskim. Ta drewniana, unikatowa świątynia została zbudowana w 1658 roku, zatem tuż po szwedzkim „Potopie”, ale jeszcze przed słynną Odsieczą Wiedeńską Jana III Sobieskiego. Bardzo ciekawy jest też pobliski cmentarz grekokatolicki.

Przegląd prasy z tygodnia 5.11.2023. Co działo się w Bełżycach.

