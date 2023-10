Przegląd prasy z tygodnia 15.10.2023. Co działo się w Bełżycach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Bełżyce, 15.10.2023. 8.10 - 14.10.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Społeczność I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu obchodziła Dzień Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości uczniowie, którzy w tym roku szkolnym rozpoczęli naukę w placówce, złożyli ślubowanie. Więcej w materiale wideo.

Do szeregów Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej wstąpiło 65 nowych funkcjonariuszy. W piątek złożyli ślubowanie. W tym roku do służby we wspomnianym oddziale SG przyjęto rekordową liczbę mundurowych.

Chryzantemy od kilku lat podbijają nasze ogródki, tarasy i balkony w jesiennych dekoracjach. Kwiat przestał kojarzyć się już tylko z cmentarzem. Wielkokwiatowe i drobnokwiatowe, doniczkowe i cięte, wysokie i karłowe w szeregu kolorów do wyboru. W gospodarstwach ogrodniczych rozpoczyna się sezon sprzedaży chryzantem. Jaka cena za doniczkę lub sztukę?