Przegląd prasy z tygodnia 17.12.2023. Co działo się w Bełżycach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Suszone śliwki mają liczne właściwości zdrowotne i ich obecność w diecie jest bardzo pożądana, istnieje jednak kilka przeciwwskazań do ich spożycia. Choć większość osób może bezpiecznie jeść je na co dzień, to niektórzy mogą odczuwać przykre skutki uboczne. Sprawdź, jakie dolegliwości wykluczają suszone śliwki z diety.

W Chełmie pamiętano o 42. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Miejskie obchody rozpoczęły się mszą świętą w Bazylice pw. Narodzenia NMP w Chełmie.

Podczas pierwszego charytatywnego turnieju siatkówki zorganizowanego w Leśniowicach emocji nie brakowało. Rozegranych zostało 12 meczy i zebrano dary dla dzieci z domu dziecka.

57-latek chcąc rozpalić ogień w piecu, dolał do paleniska benzyny. Wlewając łatwopalną ciecz do pieca, spowodował wybuch i zapalenie się oparów, a następnie samej cieczy. W wyniku pożaru spłonął dom mężczyzny, a on wraz ze swoim kolegą trafili do szpitala.