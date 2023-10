Przegląd tygodnia z 29.10.2023 w Bełżycach. Najważniejsze wydarzenia od 22.10 do 28.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Ludzie od zawsze cenili sobie urządzenia, które ułatwiają codzienne czynności i poprawiają komfort życia. Każda nowa potrzeba powoduje poszukiwanie rozwiązań, ulepszeń i technologii, co z kolei determinuje rewolucjonizowanie rynku. Bez wątpienia jednym z takich urządzeń jest odkurzacz. Obecnie jest on wyposażeniem niemal każdego domu, jednak kiedyś był on świadectwem luksusu. Hoover – to marka od której wszystko się zaczęło.

Co dodać do obiadu, żeby było smacznie i zdrowo? Buraki! Prosta sałatka z buraków pieczonych lub gotowanych do doskonały dodatek do drugiego dania, ale też do kanapek czy jedzona jako danie. Zobacz, jak przygotować sałatkę z buraków i jakich dodatków możesz użyć.