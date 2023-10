Tygodniowy przegląd prasy 22.10.2023: Bełżyce, 15.10-21.10.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Bełżyc

Podczas przeziębienia i infekcji oddechowych niezmiernie ważne jest picie płynów. Nie jest jednak obojętne, co pijesz. Warto wybierać napoje, które wspomagają leczenie i przyspieszają rekonwalescencję. Zobacz najlepsze herbatki na przeziębienie, ale nie tylko. Te domowe sposoby złagodzą objawy, takie jak kaszel, ból gardła i katar, wesprą organizm i poprawią odporność.

„Polska Ilustracja z kolekcji Biura Wystaw Artystycznych - Galerii Zamojskiej” – to tytuł wystawy, która w piątek (20 października) zostanie otwarta w BWA-Galerii Zamojskiej. Wernisaż zaplanowano o godz. 17.

Tego się nikt nie spodziewał. Do niezwykłych odkryć doszło podczas prowadzonych prac w związku z budową nowoczesnego biurowca na terenie byłego dworca PKS w Chełmie przy ul. Lwowskiej 20.

We wtorkowe (17 października) przedpołudnie poznaliśmy ostateczne wyniki wyborów parlamentarnych 2023.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Bełżycach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W wyborach do Sejmu zwyciężył PiS przed KO, Trzecią Drogą, Lewicą i Konfederacją. Na stronie PKW pojawiły się oficjalne informacje z kolejnych obwodowych komisji wyborczych. Mamy 100 proc. okręgów. Nasz artykuł jest aktualizowany na żywo.

Znamy sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023 w poszczególnych województwach. W których rejonach Polski wygrało Prawo i Sprawiedliwość, a w których Koalicja Obywatelska? Zobacz szczegółowe dane.

– Jak do tej pory informacje o frekwencji są bardzo optymistyczne, bardzo się z tego cieszę – powiedział w niedzielę w Krakowie Andrzej Duda. Prezydent zwrócił uwagę, że wysoka frekwencja daje władzom RP silną legitymację do tego, by wykonywać swój mandat.