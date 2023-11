Tygodniowy przegląd prasy 19.11.2023: Bełżyce, 12.11-18.11.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Bełżyc

Puławski Ośrodek Wychowawczy, który odwiedziła w czwartek (16 listopada) Małżonka Prezydenta RP, należy do najstarszych tego typu placówek w kraju i jest przeznaczony dla chłopców. Przez prawie sześćdziesiąt lat otoczono tam opieką kilka tysięcy wychowanków.

Zima przyszła z dnia na dzień, uderzyła wielogodzinną śnieżycą i wygląda na to, że wyprosiła jesień. Nawet jeśli na razie nie zostanie jeszcze z nami na dobre, przywitała mieszkańców województwa lubelskiego przepięknymi widokami. Zobacz świat okryty białym puchem w obiektywie naszych Czytelników i Czytelniczek!

Horoskop dzienny na piątek 17 listopada 2023 r. kryć może podpowiedź tego, co może przynieść najbliższa przyszłość. Zmiany w pracy, domowe finanse, związku i uczucia, zdrowie, a także nowe znajomości. Zasłonę tajemnicy uchyla przed tobą wróżka Samanta.

Warto zajrzeć do Chełmskiej Bibliotece Publicznej aby obejrzec wystawę „Życie i Zagłada chełmskich Żydów w 80. rocznicę „likwidacji” getta w Chełmie”, przygotowaną przez Muzeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie w 2022 r. Ekspozycję można oglądać w małej galerii ChBP, (hol przed wejściem do wypożyczalni, ul. Partyzantów 40).

Nowe ulice, osiedla, centra handlowe - Lublin zmienia się dynamicznie z roku na rok. Postanowiliśmy przypomnieć Wam, jak jakiś czas temu wyglądały m.in. Targi Lublin, Felicity, Olip czy Arena Lublin. Zapraszamy na krótką podróż w czasie!

To będzie prawdziwe święto teatru. Od 17 do 19 listopada w Chełmie trwać będą Ogólnopolskie Spotkania Profesjonalnych Teatrów Amatorskich. To już ich dziewiąta edycja. Podczas trzech dni na deskach Chełmskiego Domu Kultury zaprezentuje się sześć teatrów z Lublina, Warszawy, Krakowa, Rzeszowa, Bytomia i z Ludwina. Wstęp na wszystkie spektakle jest bezpłatny.