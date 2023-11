Tygodniowy przegląd prasy 26.11.2023: Bełżyce, 19.11-25.11.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Bełżyc

W Ameryce ten rodzinny posiłek jest jak wigilijna kolacja w Polsce. Z rozmachem, z bliskimi, ale menu inne. W USA Święto Dziękczynienia oznacza, że na stole pojawi się indyk. To obowiązkowe danie w zdecydowanej większości amerykańskich domów. Z indykiem jest pewien problem, ponieważ milionowe straty w hodowli przynosi grypa ptaków, która wkrótce może przełożyć się na kolejne podwyżki cen. Chów wymaga uważności. Ile indyków hoduje się w Polsce?

Do tragicznego wypadku doszło w miejscowości Rudka. Mundurowi ustalili, że pociąg osobowy relacji Lublin-Chełm potrącił znajdującego się na torowisku mężczyznę. W wyniku obrażeń poniósł on śmierć na miejscu.

Wiersz świąteczny może być formą życzeń lub go zastąpić. Początek zimy to czas przygotowań do świąt, wysłania życzeń, organizowania świątecznych spotkań w gronie rodziny, przyjaciół, a także w instytucjach i szkołach. Na takie okazje przydadzą się wiersze bożonarodzeniowe, krótkie i wzruszające, lub śmieszne wierszyki świąteczne mogą przecież urozmaicić szkolne przedstawienia i rodzinne wieczory. Oto pomysły na wigilijne wiersze dla dzieci i dorosłych.

Marzysz o wyjątkowym wyjeździe do Afryki, który połączy ekscytującą przygodę z niepowtarzalnymi obserwacjami dzikiej przyrody? Safari to idealna opcja dla miłośników natury, a oto 5 najlepszych miejsc, gdzie czekają na ciebie największe atrakcje.