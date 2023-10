Październik w Bełżycach: Przegląd prasy z września 2023 w Bełżycach, najważniejsze informacje miesiąca

W większości powiatów mamy już za sobą dożynki. Czas dożynek w symboliczny sposób kończy czas żniw, wieńcząc tym samym roczny cykl prac polowych. Święto to jest podziękowaniem za udane zbiory, a także intencją o urodzaj w przyszłych latach. Skąd się wziął zwyczaj tworzenia wieńców dożynkowych? Dożynkowy wieniec to symbol udanych plonów. Jak powstaje dożynkowy wieniec?

Gdy o nie pytaliśmy, usłyszeliśmy w jednym z biur podróży, że Malgrat de Mar znajduje się 60 kilometrów od Barcelony w Katalonii: pomiędzy miasteczkami Santa Susanna i Blannes. Nie miało to być „spiętrzenie hoteli”, ale miejscowość przypominająca w klimacie... Zamość (w którym mieszkamy) czy Kazimierz Dolny. Plus coś jeszcze. Bo niestety Zamość i Kazimierz Dolny nie leżą nad Morzem Śródziemnym. Zatem nie usłyszymy w tych polskich miastach morza, nie odpoczniemy na rozległych, słonecznych plażach i nie "poserfujemy" na desce po falach. Taka argumentacja ostatecznie nas przekonała. Wyruszyliśmy tam.

Madera to wymarzona wyspa na urlop dla wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku, pięknej przyrody i nietypowych atrakcji. Tutejsze piesze szlaki są unikalne w skali świata, krajobrazy zachwycają, a na miłośników sportu czeka prawdziwa gratka: muzeum poświęcone Cristiano Ronaldo. Dlaczego warto odwiedzić Maderę zwłaszcza jesienią? Które miejsca koniecznie trzeba odwiedzić? Przekonajcie się.

Kolor różowy nadal będzie rządził we wnętrzach w 2024 roku. Jednak nie będzie to mocna neonowa barwa, którą kocha kultowa lalka Barbie, ale zdecydowanie bardziej subtelny i przygaszony. Czy pomalujecie nim ściany w salonie, sypialni i kuchni? A może przyszedł idealny czas na aranżację różowej łazienki?

Malta, znana ze swojego bogatego dziedzictwa kulturowego i historycznego, staje się teraz miejscem fascynującej przygody pod wodą. Pierwszy na świecie podwodny park archeologiczny został otwarty u wybrzeży maltańskiej wyspy Gozo. Nowa atrakcja pozwala odkrywać historię Malty z zupełnie innej perspektywy, niemożliwej do osiągnięcia w tradycyjny sposób.

Gulasz ze schabu i pieczarek w śmietanowym sosie to pyszne i wyraziste w smaku danie, które idealnie sprawdzi się na obiad dla całej rodziny. Jego przygotowanie jest proste i zawsze się udaje. Całość zrobisz na jednej patelni. Sprawdź, jaki jest smaczny i wypróbuj sprawdzony przepis ze schabem.

„Żołądź to nie jest dąb, jajko to nie jest kura, a płód i zarodek, i zygota, i zlepek komórek nie jest dzieckiem”. (Wypowiedź Barbary Nowackiej w Sejmie 10 stycznia 2018 r.).

Sok z winogron to smakowity napój, a także źródło witamin, które korzystnie wpływają na zdrowie. Proponowany przez nas sposób zrobicie w garnku i nie będziecie potrzebować do niego sokownika. Do przygotowania używamy ciemnych winogron z drobnymi owocami. Zobacz przepis na zdrowy sok z winogron na zimę.