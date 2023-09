Przegląd prasy z tygodnia 3.09.2023. Co działo się w Bełżycach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Nie milkną echa fatalnej pomyłki do jakiej doszło przy okazji pogrzebów trzech kobiet, które w połowie sierpnia zginęły w wypadku w Chodlu. W jej wyniku podczas pierwszego pogrzebu pochowaną nie tę kobietę co trzeba, drugi pogrzeb odwołano, a potem przeprowadzono ekshumację. Zdaniem prokuratury każde z ciał było okazane rodzinie, która je zidentyfikowała, z kolei teraz pełnomocnik rodziny jednej ze zmarłych kobiet mówi, że nikt nie ustalał tożsamości zwłok trzech ofiar wypadku, a wszystkiemu winna jest prokuratura.

Last but not least. PiS, partia rządząca i lider w sondażach, ogłosił „jedynki” na swoich listach wyborczych do Sejmu. W okręgu lubelskim (nr 6) „lokomotywą” będzie minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, a w chełmskim (nr 7) minister spraw wewnętrznych i administracji, Mariusz Kamiński.

Po raz kolejny podopieczni Caritas Archidiecezji Lubelskiej mieli możliwość spędzenia beztroskich chwil podczas wakacji. To efekt „Pociągu Marzeń” – ogólnopolskiej akcji zorganizowanej przez Polska Press Grupę.

Jeśli jesteście fanami Wiedźmina, to tej nowa książka jest czymś dla was. Co więcej, wiemy już, kiedy tytuł się ukaże, a obecnie dostępny jest w przedsprzedaży. To „smakowity kąsek” dla każdego entuzjasty przygód Geralta z Rivii, ale potrafi zaskoczyć. Sprawdźcie koniecznie.

Kapitan Rafał Bereza na co dzień pełni służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie. Po godzinach bije rekordy świata w międzynarodowych zawodach strażackich. Zalicza same sukcesy utrzymując mistrzostwo Europy i wicemistrzostwo świata. Obecnie przygotowuje się do jesiennych mistrzostw świata w sportach pożarniczych, które odbędą się w USA.