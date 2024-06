Czerwiec 2024 w Bełżycach: Przegląd najważniejszych wydarzeń maja 2024

Do ok. godziny 4:40 droga krajowa 19 w okolicy Lubartowa była zablokowana i wyznaczone były objazdy. Obecnie nie występują utrudnienia.

Do Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie trafiło pięć plecaków ratowniczych. Będą one na wyposażeniu zespołów poszukiwawczo-ratowniczych na granicy z Białorusią.

Sadownicy z pow. opolskiego apelują do rządu o pomoc w związku ze szkodami spowodowanymi niedzielnym gradobiciem. Według nich straty wynoszą nawet do 100 proc., na co wpływ miały również kwietniowe przymrozki. Dzisiaj (20 maja) do Chodla pojechał wojewoda lubelski, a plantatorzy zapowiedzieli swój udział w czwartkowej komisji rolnictwa.

W 2024 roku święto wszystkich dzieci łączy się z długim weekendem, co stwarza idealne warunki na wycieczkę w góry. Na jakie atrakcje z okazji Dnia Dziecka mogą liczyć najmłodsi? Polskie Koleje Linowe przygotowały kilka ciekawych wydarzeń, których nie możesz przegapić podczas podróży z dzieckiem w góry.