Przegląd tygodnia z 26.05.2024 w Bełżycach. Najważniejsze wydarzenia od 19.05 do 25.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Bełżyce, 26.05.2024. 19.05 - 25.05.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Plaga kleszczy. Trzeba zachować czujność. A w Zamościu marzą o oddziale zakaźnym Wprawdzie nie każde ukłucie kleszcza kończy się boreliozą, ale może tę groźną chorobę przenosić nawet co dziesiąty owad. Nic dziwnego, że wiele osób się ich obawia. Zwłaszcza, że możemy je spotkać nie tylko w lasach, ale także w naszych ogrodach, czy np. w parkach. 📢 61. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Największe gwiazdy polskiej estrady zaśpiewają na jednej scenie Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu zbliża się wielkimi krokami. W dniach 31 maja - 2 czerwca, słynny nadodrzański amfiteatr zostanie opanowany przez najbardziej utalentowanych muzyków w naszym kraju. Oprócz niekwestionowanych ikon polskiej sceny, zobaczymy także sporo debiutantów. Widzowie obejrzą łącznie cztery wielkie koncerty - wśród nich powrót "SuperJedynek". Nie zabraknie też miejsca na dużą dawkę śmiechu. Po przerwie do Opola wraca bowiem "Kabareton".

📢 Tak świętował Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie. Były odznaczenia, ślubowanie i wspaniały koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Uroczyście obchodzona była 33. rocznica powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie. Tym razem mieszkańcy mieli okazję wysłuchać koncertu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej na Placu Łuczkowskiego.

Tygodniowa prasówka 26.05.2024: 19.05-25.05.2024 Bełżyce: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Bełżycach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nazywany był „księciem kefirów”. Kim jest Kuba Badach, mąż Aleksandry Kwaśniewskiej? Niedawno dostał nową pracę Zdolny, przystojny, a zarazem utalentowany i doceniany w swojej branży. Niejedna kobieta mogłaby pozazdrościć Oli Kwaśniewskiej męża. Łączy ich uczucie, ale też podobne poczucie humoru. Czym zajmuje się Kuba Badach i dlaczego niegdyś nazywany był „księciem kefirów”?

📢 Fundacja Cemex przyznała eko-granty. Wśród szczęśliwej trzynastki znalazły się chełmskie placówki Trzynaście organizacji pozarządowych i placówek oświatowych uzyskało wsparcie finansowe w ramach najnowszej edycji konkursu grantowego Fundacji Cemex pt.: „Fabryka EKO Pomysłów”. Wśród nich są 3 placówki z Chełma i 1 z Okszowa. 📢 Święto NOSG w Chełmie z koncertem Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej Uroczyście obchodzona będzie 33. rocznica powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie. Atrakcją będzie koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej. 📢 Volvo nie ustąpiło pierwszeństwa ciężarówce. Kierowca i jego dwie pasażerki w szpitalu Do groźnego wypadku doszło w piątek (17 maja) po 13 na ul. Lubartowskiej w Parczewie. Na DW815 volvo zderzyło się z ciężarówką, bo nie udzieliło jej pierwszeństwa przejazdu podróżującemu drogą wojewódzką mercedesowi. Do szpitala z obrażeniami ciała trafił kierowca osobówki i dwie pasażerki.

📢 Plecaki ratownicze będą mieć funkcjonariusze NOSG na granicy z Białorusią Do Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie trafiło pięć plecaków ratowniczych. Będą one na wyposażeniu zespołów poszukiwawczo-ratowniczych na granicy z Białorusią. 📢 Międzywojewódzki konkurs i pokaz koni różnych ras oraz piknik w gminie Rejowiec Fabryczny. Zobacz zdjęcia Moc atrakcji było minionej niedzieli 19 maja w miejscowości Kanie-Stacja w gminie Rejowiec Fabryczny. Był pokaz koni huculskich, koników polskich. pokaz pracy z koniem metodami naturalnymi, nauka i konkurs strzelania z łuku, I Mistrzostwa Powiatu Chełmskiego Hobby Horse, plac zabaw dla dzieci, degustacja potraw, przejażdżki w siodle i bryczce i wiele innych atrakcji. 📢 Najpierw przymrozki, teraz grad. Rolnicy z nawet 100 proc. szkodami. Wojewoda lubelski obiecuje pomoc Sadownicy z pow. opolskiego apelują do rządu o pomoc w związku ze szkodami spowodowanymi niedzielnym gradobiciem. Według nich straty wynoszą nawet do 100 proc., na co wpływ miały również kwietniowe przymrozki. Dzisiaj (20 maja) do Chodla pojechał wojewoda lubelski, a plantatorzy zapowiedzieli swój udział w czwartkowej komisji rolnictwa.

📢 W takich pomieszczeniach handlowano ludźmi. Mieszkańcy woj. lubelskiego będą mogli do nich wejść Escapetruck wkrótce zawita do woj. lubelskiego i będzie edukować mieszkańców na temat zjawiska handlu ludźmi w szczególności pracy przymusowej i wykorzystywania seksualnego. Mieszkańcy będą mieli okazję wziąć udział w interaktywnej grze, która nie tylko dostarczy im emocji, ale również pozwoli zrozumieć dramat osób, które padły ofiarą handlu ludźmi. 📢 Włosy lśnią jak tafla wody i to za grosze. Domowa laminacja włosów lepsza niż z salonu. Nabłyszcza i pielęgnuje. Wystarczy 1 łyżeczka Sprawdzi się nie tylko do jedzenia, ale także do pielęgnacji włosów. Dodaj łyżeczkę do swojego ulubionego kosmetyku. Włosy będą lśniące i gładkie jak tafla wody niczym po laminacji w salonie kosmetycznym. Domowa maseczka nie obciąża włosów, nie pozbawia objętości, są one nawilżone i sypkie.

📢 IMGW: ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami w woj. lubelskim IMGW wydał w poniedziałek (20 maja) ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami w północnych oraz południowo-wschodnich częściach kraju. Obowiązuje w południowej części woj. lubelskiego. 📢 Pierwsza część Pucharu Polskiego Związku Żeglarskiego za nami 120 żeglarzy i żeglarek na starcie, trzy klasy regatowe, sporo emocji i brak niespodzianek. Pierwsza część regat o Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego za nami. W Krynicy Morskiej rozdano dziś medale w olimpijskiej klasie 470 oraz w amatorskich klasach Omega Sport i Omega Standard. 📢 Wyjątkowe atrakcje na Dzień Dziecka 2024. Jedziesz z rodziną w góry? Koniecznie odwiedź te miejsca W 2024 roku święto wszystkich dzieci łączy się z długim weekendem, co stwarza idealne warunki na wycieczkę w góry. Na jakie atrakcje z okazji Dnia Dziecka mogą liczyć najmłodsi? Polskie Koleje Linowe przygotowały kilka ciekawych wydarzeń, których nie możesz przegapić podczas podróży z dzieckiem w góry.

KULturalia 2024. Na zakończenie Dni Kultury Studenckiej na scenie zobaczyliśmy gwiazdy polskiej muzyki Trzy dni pełne zabawy w rytm świetnej muzyki! Na zakończenie Dni Kultury Studenckiej w Lublinie odbyły się KULturalia.

