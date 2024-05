Prasówka 19.05.2024 z całego tygodnia w Bełżycach. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

— Te fotografie są wyjątkowe z kilku względów — mówi Adam Gąsianowski, fotograf, właściciel Muzeum Fotografii w Zamościu. — Powstały w bardzo ciekawym czasie dla naszego miasta. Adam Lenkiewicz zrobił je prawdopodobnie w 1938 r., tuż po przeprowadzeniu tzw. pierwszej rewitalizacji Zamościa. Nie spotkałem się z innymi zdjęciami zamojskich zabytków z tego czasu. Fotografie Lenkiewicza są unikatowe. Niektóre były robione w nocy, co było w Zamościu rzadkością. Fotograf świetnie uchwycił na nich niezwykłą atmosferę miasta.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Bełżycach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

„Witam wszystkich. Z samego rana. Robię sobie obchód po mieście. W niektórych częściach miasta trawa koszona jest solidnie, ale w niektórych nie” – taki komentarz zamieścił dzisiaj rano (16 maja) Rafał Zwolak, prezydent Zamościa, na filmiku, który opublikował w Internecie. Pokazał też jedną z miejscowych ulic oraz wysokie trawy przy niej. „Oczywiście, będziemy na to zwracać uwagę” – zapewnił.

W chorwackich wodach pojawiły się najbardziej niebezpieczne ryby świata. Ich trucizna jest bardziej zabójcza niż cyjanek! Zobacz, gdzie dokładnie zostały wyłowione groźne osobniki i czym grozi kontakt ze zwierzęciem. Wygląda całkiem niepozornie...

Żmije są niebezpieczne nie tylko dla ludzi, ale też dla psów. Co zrobić, gdy psa ukąsi żmija? Jeżeli nie zareagujesz szybko, ukąszenie żmii może się skończyć dla twojego pupila nawet śmiercią. Dowiedz się, jakie są objawy po ukąszeniu żmii i co zrobić, jeżeli do tego dojdzie.