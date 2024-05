Przegląd tygodnia z 12.05.2024 w Bełżycach. Najważniejsze wydarzenia od 5.05 do 11.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Bełżyce, 12.05.2024. 5.05 - 11.05.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W Kujawsko-Pomorskiem trudno o nudę. Choć turyści podróżujący do tego regionu najczęściej zwiedzają miasta takie jak Toruń czy Bydgoszcz, inne zakątki tej części kraju także mają sporo do zaoferowania. My przyjrzeliśmy się także mniejszym miejscowościom.

Opinie o maturze z angielskiego pojawiają się już w mediach społecznościowych. Zdający co roku oceniają ten egzamin jako najłatwiejszy z trzech obowiązkowych testów. Podobnie jest tym razem. Maturzyści zakończyli pisanie egzaminu o godz. 11.00 i dzielą się wrażeniami. Okazuje się, że język angielski był jednym z łatwiejszych przedmiotów. „Łatwiutkie to było”, Jak nie będę miała 90 proc. lub więcej to się mocno zdziwię” – piszą maturzyści.