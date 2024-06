Przegląd prasy Bełżyce 21.06.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Bełżycach

Policja prosi o pomoc w poszukiwaniu 14-letniej Nikoli Myślińskiej z Chełma.

Czechy to kraj „cudów i bajek”, niesamowitych zamków, wspaniałych krajobrazów, pysznego piwa, a przede wszystkim ludzi, którzy podchodzą do życia z dystansem, namysłem i bez pośpiechu. To też kraj niespodzianek, zwłaszcza dla Polaków, którzy wprawdzie odwiedzają Czechy coraz częściej, ale skupiają się na Pradze, podczas gdy ogromne obszary kraju pozostają im prawie całkiem nieznane. Które miejsca w Czechach wybierają na urlopy sami Czesi? Gdzie w Czechach warto zaplanować wakacje, by zobaczyć miejsca, które umykają uwadze zwykłych turystów z Polski? Przekonaj się – poniżej relacja z konferencji zorganizowanej przez oficjalną czeską centralę turystyczną CzechTourism.